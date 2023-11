L'empresa Lotte Energy Materials utilitzarà 2.500 m³ d'aigua diaris a Mont-roig del Camp

L'AV Club Mont-roig es va reunir amb el consistori per tractar temes que preocupen als veïns sobre la construcció i el funcionament de la fàbrica

Actualitzada 08/11/2023 a les 20:27

Contaminació i perillositat

En una situació excepcional de sequera com l'actual, els veïns la urbanització Club Mont-roig, els més propers a la futura fàbrica d'de l'empresa Lotte Energy Materials, han demanat una justificació sobre les quantitats d'aigua que necessitarà la planta. L'empresa sud-coreana utilitzarà fins a 2.500 metres cúbics d'aigua diaris. El consistori va indicar als veïns que «l'aigua usada en el procés provindrà del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ja que a l'Assemblea General del CAT del 24 d'octubre es va aprovar l'adhesió de Lotte com a membre de ple dret».Els veïns es van reunir ahir amb l'alcalde del municipi, Fran Morancho, per tractar diversos temes que els preocupen, entre ells, l'ús de l'aigua. Des del consistori indiquen que «el consum previst per la companyia en el seu procés és de 2.500 m³ d'aigua al dia. En el procés es reutilitzarà l'aigua i s'evaporaran 500 m³, per la qual cosa una vegada l'aigua utilitzada ja no sigui vàlida, els 2.000 m³ seran depurats». Alhora, també insisteixen en el fet que «des de l'Ajuntament, l'empresa i la Generalitat s'estan fent gestions per poder reutilitzar l'excedent d'aigua». Així doncs, el consistori indica que «s'està treballant en nous projectes que puguin fer servir l'aigua, que tot i ser de gran puresa segons els cànons fixats per la normativa europea, no són aptes per a l'ús de boca».Els veïns de Club Mont-roig també estan preocupats per la contaminació, sobretot la que comporti el funcionament de la fàbrica. L'entitat veïnal es va alarmar amb la modificació del POUM que augmenta el grau de perillositat permès a les empreses que s'instaurin al municipi. Sobre això, des del consistori expliquen que «Lotte no és una empresa contaminant. Que la modificació del POUM reculli que es pot implantar al sector una empresa amb qualsevol de les categories, no implica que hagi de ser contaminant i molt menys que Lotte ho sigui», afegint que «l'empresa està realitzant la valoració per determinar la categoria en la qual es troba i, segons les primeres estimacions, es trobaria en la 4 (activitat no admesa contigua a l'habitatge, però sí llindant amb altres edificis industrials pel fet que produeix més fums o sorolls)».Un altre dels temes rellevants per a l'entitat és l'ús d'àcid sulfúric que la planta farà servir en els seus processos i si afectarà a la salut dels veïns del Club Mont-roig per la proximitat amb la fàbrica. En aquest sentit, el consistori ha justificat que «l'empresa utilitza àcid sulfúric barrejat amb aigua en un procés de dissolució del coure. Darrere d'aquest procés, la solució passa per les màquines que extreuen el coure pur i la solució restant d'aigua i àcid sulfúric es reutilitza. El procés està monitorat i controlat perquè no es produeixi cap tipus de contaminació». Per tant, tal com s'explica des de l'Ajuntament, l'ús de l'àcid sulfúric no serà perjudicial per als veïns.L'entitat també va voler incidir en l'augment d'ingressos que suposarà la implantació de la fàbrica. En aquest sentit, el consistori va explicar que «un cop entri en funcionament la primera planta, l'Ajuntament començarà a rebre ingressos ordinaris en concepte d'IBI i IAE. Això passarà, com a molt aviat, a partir del 2026. Esperem contenir l'increment d'impostos a partir del 2026 gràcies als ingressos que rebrem per part de l'empresa».