«Hem programat la festa de manera que hi hagi actes per a totes les edats»

La Festa Major d'Hivern de Vilallonga del Camp arrenca aquest divendres

Actualitzada 09/11/2023 a les 09:53

—Com es presenta la Festa Major d'Hivern d'enguany?



—Des de la regidoria de Festes s'han programat un seguit d'actes perquè tothom pugui participar i trobi activitats que li puguin agradar. Hi haurà propostes per als més petits i per a la resta de les edats, amb gegants, el concert de música de dissabte, el teatre de diumenge, etc. També destaca l'exposició 'Terra, aire i foc al Camp d'aviació de Vilallonga del Camp', de la qual també s'han fet diverses conferències, amb tota la documentació sobre el camp d'aviació que vam tenir al poble durant la Guerra Civil.—Aquest any el pregó el faran diverses persones vinculades al món sanitari.—Sí, abans del pregó de Festa Major el poble de Vilallonga farà un acte de reconeixement i gratitud al món sanitari pel seu esforç durant la pandèmia de la Covid-19, i que comptarà amb la presència de la Directora de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, la Sra. Imma Grau.—Aquest any, que celebrem la setena edició, vindran les colles de Vila-seca, Mont-roig, la Seu d'Urgell, Duesaigües, Alcover, la Selva del Camp, les Borges Blanques i la colla Nostra fem Gegants d'Osca. I, per descomptat, la de Vilallonga.—Volem aprofitar la Festa Major perquè tothom pugui votar les opcions finalistes, i escollir la proposta guanyadora al pressupost de 2024. Les propostes són: Adequar un espai per a joves (7.500 €); Col·locar grades a la pista esportiva (25.000 €); Projecte de reforma de la plaça de la Pau (35.000 €); Cartelleria cívica a illes de contenidors (2.550 €); Pèrgola al pati escola Pere Virgili (30.000 €); Ubicar ascensor al Museu Dr. Pere Virgili (35.000 €); Posar espais de joc pel pati de primària (25.000 €); Adequar interior i pati guarderia (35.000 €); Col·locar dues fonts al poble (5.000 €); Millorar gespa piscines municipals (35.000 €); Crear un drac d'aigua (bestiari) (14.000 €); Construir un pipí can (15.000 €); Millora senyalització carrer Brugent (8.000 €); Material esportiu i plantació d'arbres a l'escola (17.000 €); Arreglar la façana de la llar d'infants (13.500 €). Poden votar tots els veïns i veïnes de 16 anys o més, empadronats a Vilallonga del Camp.—Votar en els Pressupostos participatius és la manera d'aconseguir que tothom se senti partícip de les decisions de l'Ajuntament, i també que sentin com a seves les inversions que es fan a Vilallonga del Camp. Aquesta és una qüestió que volem anar a més en el futur.—Amb molta il·lusió i també amb la responsabilitat que fer que tot el que preparem des de la regidoria de Festes, organitzant un programa d'actes pensat per a totes les edats, finalment agradi a tothom.