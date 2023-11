El dissabte 18 de novembre s'inauguraran les IV Jornades de l'arròs de l'Hospitalet de l'Infant amb una festa gastronòmica

Fins al 26 de novembre, dotze establiments de restauració oferiran diverses receptes saboroses amb arròs com a ingredient principal

Actualitzada 09/11/2023 a les 12:43

El dissabte 18 de novembre es donarà el tret de sortida a les IV Jornades de l'arròs, organitzades per l'Associació de Restauració de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, amb el suport de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i d'Arròs Montsià. L'acte inaugural tindrà lloc de les 12 a les 16 h a la Plaça de la Marina de l'Hospitalet de l'Infant, on les persones assistents podran degustar un plat d'arròs de peix i marisc tradicional fet al moment per Els 4 fogons de la llar i gaudir d'una barra de begudes; i de música, amb el dj Óscar Sánchez. Qui vulgui tastar aquest arròs popular pot comprar els tiquets de manera anticipada al Bar-Cerveceria Cal Rullo, al Restaurant LB21 i a Danti's bar. El preu és de 8 euros.



D'aquesta manera, començaran oficialment, que. En aquesta edició, sota el lema «Del Delta, de casa, de tots», hi participaran un total de(Restaurant Vanes, Espai gastronòmic Deviteca, Cuina Querol, Pollastres al carbó A fuego, Bar-Restaurant D'Antis, Restaurant LB21, Restaurant Nàutic, Bar-Restaurant La Strega, Restaurant-Pizzeria Can Donatello, Restaurant-Pizzeria La Barca, Cafeteria Natalie's i Bar Kosito).A aquests establiments s'hi oferiran diferents receptes saboroses d'arròs.