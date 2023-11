ECP demana acabar amb 15 anys sense assistència sanitària a la zona de la platja de Roda de Berà

El Parlament aprova que la Generalitat reobri el centre mèdic tancat des de l'any 2008

El tancament del centre mèdic d'assistència primària de la zona de la platja del municipi de Roda de Berà podria tenir els dies comptats. La diputada d'En Comú Podem Núria Lozano ha defensat una iniciativa parlamentària a la comissió de salut celebrada el passat dia 2 de novembre que té com a objectiu «donar resposta a tot un seguit de dèficits d'atenció primària al municipi de Roda de Berà».La proposta de resolució, que va ser aprovada amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris presents a excepció dels diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya que es van abstenir, demana que el Govern de la Generalitat «reobri el centre mèdic de la platja del municipi per garantir l'atenció sanitària a la població resident amb els serveis i recursos adequats i recuperar els mateixos serveis d'atenció primària anteriors a l'any 2008».En la seva intervenció parlamentària Núria Lozano va recordar a la resta de grups polítics que «en els mesos d'estiu les necessitats assistencials dels veïns i veïnes de la zona de la platja augmenten perquè es calcula que durant la temporada d'estiu la població local es triplica». A més ha incidit en el fet que aquesta és una reclamació popular molt consolidada al terme municipal. Segons Lozano «de manera reiterada al llarg del temps la Federació d'Associacions de veïns i veïnes ha reivindicat la reobertura del centre mèdic i aquest mateix any 2023 s'han recollit signatures per fer sentir la seva veu davant la Generalitat».Es dona la circumstància que l'equipament que podria tornar a acollir el centre mèdic de la platja és de titularitat municipal i que l'ajuntament posa les facilitats perquè pugui ser reobert. Lozano va concloure la seva intervenció exigint que «la Generalitat posi els recursos necessaris per recuperar uns serveis de salut que a Roda de Berà ja hi eren quan el municipi tenia la meitat d'habitants que té en l'actualitat».