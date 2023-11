Cau una banda a Tarragona i decomissen 5.500 peces falsificades per valor de 3 milions

Cinc persones han quedat investigades, s'han bloquejat tres comptes bancaris i s'han tancat dues pàgines web

La Guàrdia Civil ha desarticulat a Tarragona una organització criminal dedicada a l'elaboració i la venda de productes falsificats a través d'Internet, en una operació en què han estat intervingudes més de 5.500 premses falsificades valorades en 3 milions d'euros.En aquest dispositiu policial, anomenat FARAX, cinc persones han quedat investigades, s'han bloquejat tres comptes bancaris i s'han tancat dues pàgines web, informa aquest dijous la subdelegació del govern central.Així mateix, es va practicar un registre en un habitatge de Riudecanyes (Baix Camp), en què els agents van localitzar un gran magatzem de roba falsificada de diverses marques de luxe i diners en efectiu.Segons informa aquest dijous la Guàrdia Civil, els productes falsificats eren anunciats com a peces originals a través de pàgines web o en perfils d'una coneguda xarxa social a preus més baixos dels del mercat.L'organització estava perfectament estructurada i cadascun dels seus membres tenia els seus rols definits: uns elaboraven les peces de roba tèxtils, imitant models de roba de marques comercials d'alta gamma i altres les ofertaven en conegudes xarxes socials, per posteriorment facilitar la compra a través de pàgines web gestionades directament per membres de l'organització, així com a través de perfils duna coneguda xarxa social.En total, s'han confiscat 5.513 peces tèxtils valorades en 3 milions d'euros i altres articles falsificats (perfums i calçat infantil), entre d'altres, peces com samarretes el valor de les quals sobrepassava en el mercat els 200 euros, o abrics o jaquetes amb imports superiors a 900 euros.La investigació es va iniciar al juny, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement que una persona estava distribuint roba falsificada de marques d'alt valor econòmic, que oferia a través d'una pàgina web.Mentre prosseguien les indagacions, i després d'una denúncia interposada per un perjudicat al mes d'octubre, els agents van comprovar l'existència de diverses pàgines web similars a la denunciada.Vinculades a aquestes els agents van trobar diverses societats mercantils, de la qual eren administradors diverses persones que estaven sent investigades.Un cop identificades les persones responsables de les empreses i llocs web, es va identificar també una persona propietària d'un xalet unifamiliar de la localitat de Riudecanyes, habitatge que no constava com a seu ni magatzem de cap empresa o persona jurídica que hi havia darrere dels llocs web detectats.Posteriorment, es va poder comprovar com en aquest habitatge s'introduïen grans quantitats de paquets que eren portats a vehicles d'una empresa dedicada al transport de mercaderies entre Romania i Espanya, els quals contenien les peces falsificades.Els agents van poder constatar el flux diari de sortida de paqueteria que recollien els treballadors de diverses empreses de transport o missatgeria, per tal de fer-les arribar als compradors.La investigació l'ha dut a terme l'equip de policia judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona a través de l'equip territorial de Salou (Tarragonès) i l'ha dirigit el Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Reus (Baix Camp).