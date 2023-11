Arrenca el cap de setmana fort de la Festa Major de Sant Martí del Morell

Des d'aquest dijous i fins dilluns tenen lloc alguns dels actes més destacats, com ara el pregó, la cercavila o el seguici

Actualitzada 09/11/2023 a les 15:34

Amb el primer cap de setmana d'actes previs ja a la motxilla, avui dijous arrenca el cap de setmana fort de la Festa Major d'hivern del Morell, que se celebra en honor a Sant Martí. El tret de sortida oficial el dona, avui mateix, el pregó, que anirà a càrrec de Roger Catà Plana, la setena generació de la família que treballa al camp i que porta oli d'olives morellenques arreu del món. En el mateix acte es farà també la 6a Recepció de Martins i Martines.Demà divendres, com és tradicional, serà el moment de la cercavila i, al vespre, el concert de Sant Martí, amb Dalton Bang, Buhos i DJ Aleix Ballester. Dissabte hi haurà exposició de vehicles clàssics i, al migdia, l'espectacle de carrer per a tots els públics Tomasa, la xatarrina i concert vermut; a les 18 i a les 21 hores, concert i ball de nit amb l'orquestra internacional «Maravella», correfoc i, ja entrada la matinada, nit de versions amb Ready to Rock.L'endemà, diumenge, matinades traguejades, l'ofici en honor a Sant Martí i el tradicional seguici cerimonial, el vermut de Festa Major i un concert de tribut a Queen amb «The Show Must Go On». «Hem fet una gran aposta per diversos estils musicals, i en tres dies es poden trobar propostes per a tots els gustos», detalla el regidor de Cultura i festes de l'Ajuntament del Morell, Miquel Roig. Cal tenir en compte que, per als concerts del pavelló municipal, els menors d'edat hauran d'entrar amb l'autorització corresponent i acompanyats.Per tancar la festa, dilluns hi haurà Divertiland de Festa Major i màgia de primer nivell amb Strafalari, un espectacle del Mag Lari. Val la pena destacar que, igual que l'any passat, hi haurà les «Hores tranquil·les» de les fires, «per tal que persones amb TEA o hipersensibilitat puguin pujar a les atraccions i divertir-se en un ambient adaptat a les seves necessitats», incideix el regidor. Totes les entrades es poden comprar a elmorell.koobin.cat i a l'oficina del Centre Cultural, de 16 a 20 hores (divendres dia 10 romandrà tancada).