El consistori ha signat un conveni de col·laboració amb els organitzadors d'aquesta cursa de muntanya prevista per al 19 de novembre

Actualitzada 08/11/2023 a les 13:20

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant patrocinarà la 10a edició de la Vandekames, la cursa de trail que es disputarà el diumenge 19 de novembre a Vandellòs. L'alcaldessa, Assumpció Castellví, i la presidenta del Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV), Carme Escoda, han signat aquest dimecres 8 de novembre un conveni de col·laboració entre el consistori i aquesta entitat local que organitza la cursa juntament amb el Centre Excursionista Serres del Mestral. A l'acte de signatura també hi han assistit la regidora d'Esports, Yolanda Marqués; i Josep Gavira i Conrad Solé, com a representants del Centre Excursionista.



Característiques de la cursa

Per mitjà d'aquest acord, l'Ajuntament s'ha compromès a ajudar a finançar aquest esdeveniment esportiu de muntanya amb una aportació de 5.000 euros i a deixar-los el material necessari per al muntatge, en funció de la disponibilitat; i també ha autoritzat els organitzadors a utilitzar el pavelló de Vandellòs per qüestions relacionades amb la logística de la prova. Per la seva banda, el CCERV s'ha compromès a portar a terme les accions més adients per conservar en correctes condicions l'entorn del recorregut de les curses.En aquesta edició, les persones interessades a prendre part en la Vandekames, poden escollir fer un d'aquests tres circuits:, amb un desnivell positiu de 950 m, adreçada als «corredors més valents i experimentats», segons informa l'organització. Aquesta cursa és puntuable per al Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona (CCTGN).amb un desnivell positiu de 650 m, «per gaudir dels paisatges naturals mentre es corre o es camina». Tindrà un caràcter competitiu.- Lamb desnivell positiu de 200 m, per a tots els públics, «en què l'important és gaudir de la natura».Totes les curses i caminades començaran a disputar-se a partir de les 9 h, a la Plaça Drs. Gil Vernet de Vandellòs. El punt d'arribada serà la zona esportiva de Vandellòs, on se servirà la tradicional fideuà als i les participants. Tots els participants rebran, a més, com a obsequi, una samarreta commemorativa d'aquest esdeveniment esportiu que ha crescut i ha evolucionat en el temps.Enguany, a causa de les altes temperatures i el risc d'incendi, la Vandekames no es va poder celebrar a l'agost, com és habitual, i l'organització la va haver d'ajornar fins al 19 de novembre. L'esperit de la cursa, que ha arribat a aplegar unes 600 persones en les darreres edicions, és el mateix de sempre: «És un esdeveniment esportiu obert a tothom, pensat per gaudir en família, que té com a objectiu fomentar l'esport i donar a conèixer les muntanyes i l'entorn natural del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant”, expliquen el CCERV i el Club Centre Excursionista Serres del Mestral.

La inscripció és oberta

Qui vulgui participar en la 10a Vandekames, s'hi pot apuntar a www.vandekames.cat, fins al 13 de novembre.

En aquesta pàgina web també és oberta la inscripció a les curses infantils, que s'organitzaran com cada any, per a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys. N'hi haurà de diferents distàncies, en funció de l'edat dels participants, que poden anar des dels 250 metres fins als 900.

Les curses infantils es disputaran a la zona del camp de futbol i començaran a les 11 h (a les 10:45 h s'hi explicarà el funcionament).