Últims dies per veure l'exposicó de Picasso al Museu de Valls

Actualitzada 08/11/2023 a les 12:16

Aquest diumenge dia 12 de novembre es tanca l'exposició «Picasso i l'art del gravat (1904-1971)», al Museu de Valls. Una oportunitat única per veure un bon nombre d'obres gràfiques de l'artista malagueny. Amb aquesta mostra el Museu es vol sumar a la commemoració internacional del 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso (Màlaga, 1881 – Mougins, 1973). Una iniciativa que confirma la voluntat de la institució, no només d'estudiar, promoure i reivindicar els artistes nascuts i/o vinculats a la ciutat, sinó de prestar atenció vers els grans noms de l'art català i universal.La mostra reuneix un centenar de gravats, d'una quinzena de col·leccions particulars, procedents de Valls, Almacelles, Manresa, Barcelona, Cardedeu i Tarragona; galeries com Gothsland Galeria d'Art de Barcelona i museus com el Museu de Lleida, dipositari de la col·lecció de gravats d'Antoni Gelonch. En l'exposició es pot apreciar les diverses tècniques de gravat que va utilitzar com l'aiguafort, la punta seca, l'aiguatinta, la litografia o el linogravat.L'exposició s'articula al voltant de les grans sèries de gravats que va realitzar, com la Suite dels Saltimbanques, la primera estampada els anys 1904-1905, seguit de la Suite Vollard de l'any 1930-1936. També hi són presents La Tauromaquia de l'any 1959 i El entierro del Conde de Orgaz de l'any 1969 (dues sèries editades per la l'editorial Gusatu Gili, vinculada a la nostra ciutat a través de la família Barbat Gili), la Suite 347 de l'any 1968, la Suite 156 de 1970-1971, així com diversos exemplars de linogravats editats entre 1954 i 1968. A través de totes aquestes obres es podrà apreciar l'evolució artística de Picasso prestant atenció a un capítol fonamental dintre de la biografia d'un artista que amb la qualitat dels seus gravats es va situar a l'alçada de grans noms de la història com Dürer, Rembrandt o Goya.Comissariada per l'historiador de l'art Sebastià Sánchez Sauleda (Barcelona 1981), la mostra es podrà veure al Museu de Valls fins aquest diumenge, amb l'horari d'11 a 14 hores i de 17 a 20 hores, i diumenge només d'11 a 14 hores.