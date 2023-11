Tarragona acollirà diverses projeccions de la Mostra de Cinema Espiritual en el seu vintè aniversari

Poblacions tarragonines acolliran fins a sis projeccions de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que se celebra la segona quinzena de novembre, en el seu vintè aniversari. Aquesta edició explora la pobresa, la política, les religions i la producció catalana amb 90 projeccions a 40 sales diferents d'arreu del país.



Projeccions tarragonines

En concret, els espais de Tarragona que participaran en el certamen són el CaixaForum de Tarragona, el Centre de Lectura de Reus, la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa i el centre penitenciari Mas d'Enric.Les pel·lícules que es projectaran en aquests espais, cadascuna amb un presentador que moderarà un debat final, seran La brigada de la cuina, Morir en comunitat, El primer dia de la meva vida, Lunana, un iac a l'escola i Sufisme. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web d'Afers Religiosos.La Mostra manté la seva aposta per les plataformes digitals i en la vintena edició oferirà més de 40 títols representatius del cinema espiritual a través de la plataforma Filmin.La inauguració de l'esdeveniment va ser dijous passat al Districte Administratiu de Barcelona, on es va lliurar el Premi Tortuga al millor treball audiovisual. La Mostra vol ser “una expressió de valors, d'experiències i de conviccions del més pregon dels éssers humans i que estan invisibilitzats per la immediatesa, per la pressa i per la dispersió que caracteritzen la nostra forma de vida”, segons va destacar el director d'Afers Religiosos, Carles Armengol, durant la inauguració.Sobre els films, Armengol va destacar la presència catalana i la tasca de subtitular les pel·lícules per les diferents projeccions: “Una contribució que ja queda pel futur”. La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya acabarà amb la preestrena de la pel·lícula de Wim Wenders anomenada Perfect Days als Cinemes Verdi.El CaixaForum de Tarragona mostrarà La brigada de la cuina, el dimecres 15 a les 18 hores, presentat per Lourdes Rubio, directora de la Càtedra UNESCO per al Diàleg Intercultural Mediterrani. El mateix espai projectarà El primer dia de la meva vida el dimecres 22 a les 18 hores, presentada per Blanca Serres, comunicadora i missionera.A Reus es podrà veure Morir en comunitat al Centre de Lectura – Sala Emili Argilaga. La projecció la presentarà Irene Brugués, codirectora del film i directora tècnica i arxivera de l'ACUB, el dilluns 20 a les 19 hores. També a la mateixa sala es podrà veure el documental Sufisme el dilluns 27 a les 19 h, presentat per Pedro Burruezo, codirector del documental.El dijous 23 a les 18 hores, la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa projectarà Lunana, un iac a l'escola. La presentació serà a càrrec de l'economista Ferran Bel.El centre penitenciari de Mas d'Enric també acollirà una projecció de la Mostra: La brigada de la cuina. La presentarà Francesc Xavier Rius, membre del Comitè de Solidaritat Óscar Romero de Tarragona.