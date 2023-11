Més de 177.000 persones del Camp de Tarragona podran adquirir productes menstruals reutilitzables

El Govern distribuirà gratuïtament a través de les farmàcies productes menstruals reutilitzables a 2,5 milions de dones de Catalunya

Actualitzada 08/11/2023 a les 16:10

Els farmacèutics i farmacèutiques han assistit avui presencialment a la formació organitzada pel Departament d'Igualtat i Feminismes amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) a la seu del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. Es tracta de les formacions que s'organitzen a tot el territori català sobre drets sexuals i reproductius i més concretament, sobre equitat menstrual i l'ús de productes menstruals reutilitzables que al Camp de Tarragona es calcula que arribaran a més de 500 professionals.Les farmàcies seran les encarregades, durant el primer trimestre de 2024, de la distribució gratuïta i universal de productes menstruals reutilitzables a totes les dones i persones menstruants de Catalunya. Es tracta d'una mesura inèdita a nivell internacional que té per objectiu garantir el dret a l'equitat menstrual i permetrà escollir entre una copa, unes calces menstruals o compreses de tela, segons la preferència, a través d'un codi QR que es trobarà dins l'aplicació La Meva Salut. Es calcula que podran acollir-se a aquesta mesura al voltant de 2,5 milions de dones, de les quals 177.400 són de Tarragona.«És un projecte sense precedents que ens situa com a país capdavanter garantint l'equitat menstrual i l'accés a l'educació sobre el propi cos i a la salut amb perspectiva de gènere», ha fet valdre la Secretaria General d'Igualtat i Feminismes, Georgina Oliva. També ha explicat que aquesta mesura permetrà, a més, «acabar amb els mites i tabús sobre la regla i la pobresa menstrual, generar un estalvi a les dones i famílies i fer-ho cuidant el planeta, amb productes sostenibles i reutilitzables».Per la seva banda, durant la seva intervenció, el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), Toni Veciana Nogués, ha destacat que «des de les oficines de farmàcia de la demarcació, com sempre, estem a la disposició de les ciutadanes, per oferir-los amb tota la confiança el nostre assessorament a l'hora de triar el producte que millor es pugui adaptar a les seves necessitats». A més, el president del COFT ha remarcat que «aquest és un projecte al qual donem tot el nostre suport des de les farmàcies i n'estem molt orgullosos de formar-ne part com a punt d'accés, ja que segueix els objectius marcats per l'Agenda 2030 en termes de sostenibilitat i foment de l'ús de productes reutilitzables».La jornada s'ha realitzat amb l'objectiu de donar a conèixer el funcionament de la distribució dels productes, resoldre dubtes i reforçar les competències del personal farmacèutic a l'hora d'oferir informació sobre la menstruació i el cicle menstrual i acompanyar en la tria dels productes. La informació personalitzada i l'assessorament de les farmàcies és clau per fomentar l'ús d'aquests productes i afavorir la seva correcta utilització, especialment per les persones que els utilitzen per primera vegada. A més, servirà per fomentar el coneixement de la població sobre el cicle menstrual i contribuir a erradicar l'estigma associat al fet de menstruar i els mites i tabús que poden tenir conseqüències greus en la salut de les dones.Les formacions van arrencar el passat 27 d'octubre a Barcelona, el passat 7 de novembre es va dur a terme a Lleida, avui a Tarragona i properament aquestes jornades presencials es replicaran a Girona i Tortosa i es continuarà la formació en format en línia. Es preveu que es puguin arribar a formar 11.600 farmacèutics i farmacèutiques de tota Catalunya.