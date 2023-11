«Endreçar, gestionar i actuar», les tres etapes del 100 dies de govern de Cambrils

Han prioritzat l'educació, la sostenibilitat i la proximitat per posar els veïns al centre de l'acció política

Actualitzada 08/11/2023 a les 09:54

L'Ajuntament de Cambrils va fer ahir un balanç dels 100 primers dies de govern, que l'alcalde del municipi, Alfredo Clúa, va resumir en tres etapes: «Endreçar, gestionar i actuar». L'alcalde va explicar que endreçar va ser la primera tasca de l'equip de govern. «Ens vam trobar un Ajuntament que s'aguantava per inèrcia, perquè l'anterior alcalde feia dos mesos que torpedinava l'acord de govern, va abandonar la direcció i la gestió de l'Ajuntament, i va provocar 45 dies de paralització de l'activitat municipal, que encara patim avui dia», va assegurar Clúa. En una segona etapa, l'alcalde va explicar que el govern es va dedicar a gestionar, prioritzant tres àmbits d'actuació –l'educació, la sostenibilitat i la proximitat amb la ciutadania– amb l'objectiu de posar les persones al centre de l'acció política. «Són les persones les que fan Cambrils i volem un Cambrils de la seva gent, un lloc on viure cada dia millor», va afirmar.



Pel que fa al primer eix de la gestió, educació i civisme, l'alcalde va destacar el reforç a l'escola de música, a la d'adults, a l'aula d'idiomes i a la formació municipal. També va remarcar la recuperació amb la Generalitat del Pla Educatiu d'Entorn, l'eliminació dels seients reservats per autoritats en actes culturals, així com l'abaratiment dels espectacles que programa l'Ajuntament. Clúa també va incidir en la posada en marxa de l'ordenança del civisme amb les primeres sancions i l'ampliació i reforç de la xarxa de Punts Lila als esdeveniments festius.Pel que fa a la sostenibilitat, el batlle va explicar que s'ha fet un plànol d'ubicacions per la instal·lació de plaques solars a les teulades públiques, que començarà per l'Ajuntament i el pavelló. Alhora, també va destacar que s'han portat a terme accions decidides amb les alertes de sequera com el tancament de dutxes, la posada en marxa de refugis climàtics o la reducció del reg a places i jardins, i s'ha actualitzat el projecte i els preus del projecte del mercat, «que és més sostenible i ja està aprovat per entrar en fase de licitació». A més, Clúa va explicar que s'està reparant el paviment dels carrers més deteriorats i que a l'estiu es va contractar un servei extra de reforç de neteja. El batlle va destacar que aquest mes s'inauguraran les obres de connexió de l'antiga estació i va anunciar que el govern ja té el projecte bàsic per construir el Local d'Entitats.En el marc de la proximitat, Clúa va repassar els canvis que s'han impulsat en la manera de relacionar-se amb la ciutadania. En primer lloc, les entitats, associacions de veïns i comunitats de propietaris que volen una reunió amb l'alcalde es troben amb ell al mateix barri per identificar els problemes. En la mateixa línia, s'ha apostat per estrènyer el contacte amb els veïns amb les atencions dels regidors de barri.La tercera etapa, que comença ara, és iniciar l'actuació estratègica, recollida en el Pla d'Acció Municipal, que està en fase final d'elaboració. «Hem de ser capaços de pensar en clau de futur, en el Cambrils que projectem d'aquí 20 anys. Hem de planificar, preveure oportunitats i estudiar alternatives, sempre amb la base del diàleg ciutadà», va dir Clúa afegint que «els equips municipals són els responsables de la gestió dels serveis, als regidors, en canvi, se'ns avaluarà per la capacitat estratègica, aquella que faci avançar, la ciutat, l'economia i la seva gent».