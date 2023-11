Els Pallaresos viurà una apocalipsi zombie el dissabte al vespre

Torna per tercer any la Zombie Escape, amb novetats i sorpreses

Actualitzada 07/11/2023 a les 20:37

Els zombies conqueriran els carrers dels Pallaresos aquest dissabte a la tarda. El poble acollirà per tercer any consecutiu la proposta lúdica Zombie Escape, una combinació de joc de rol, de misteri i d'escapament pensat per a totes les edats, que farà que els participants se sentin com si fossin els protagonistes d'una pel·lícula d'acció. Així ho asseguren des d'Espectáculos Interactivos, la productora encarregada de fer el muntatge. Les dues edicions anteriors als Pallaresos va ser un èxit rotund i enguany esperen repetir.S'han organitzat dues modalitats diferents. De 5 a 7 de la tarda, es farà una gimcana familiar apta per a tots els públics. Les famílies hauran de superar cinc reptes, com si es tractés d'un joc d'escapament amb tocs de misteri, però en un escenari d'invasió zombie. Tindrà un format contrarellotge i hi haurà premis per als tres equips que primer acabin. Pels joves a partir de 13 i adults, de 8 a 10 de la nit, es farà la Zombie Escape.El centre dels Pallaresos quedarà tancat al trànsit rodat, perquè els participants en l'activitat puguin resoldre els enigmes. Des d'Espectaculos Interactivos, expliquen que en el cas de la Zombie Escape, l'objectiu és triple. En primer lloc, sobreviure. Malgrat tot, si els zombies enxampen a un jugador i 'mor', pot continuar jugant. El segon objectiu és resoldre els enigmes que aniran apareixent i la tercera meta és trobar informació per a resoldre l'objectiu final.Malgrat que sigui la tercera edició de la Zombie Escape als Pallaresos, els organitzadors destaquen que s'han introduït novetats. Hi ha canvis d'actors, s'utilitzarà lasertag i es tancarà una part del bosc, que es convertirà en una zona militaritzada. «Es viuran moments molt impactants», asseguren. Les inscripcions són obertes i es poden fer per Whatsapp al 637 197 532 o a l'Instagram. El preu és de 10 euros, a partir de 13 anys; 5 euros, fins als 12 anys; i els menors de 5 anys no paguen entrada.