El Catllar desbrossa el torrent de les Ànimes

Actualitzada 08/11/2023 a les 10:59

L'Ajuntament del Catllar està actuant des de finals d'octubre en el torrent de les Ànimes, amb l'objectiu de desbrossar-lo i evitar que un nou aiguat provoqui afectacions en habitatges propers, com va succeir el 23 de setembre de l'any passat. Per aquest torrent hi baixa molta aigua quan es produeixen pluges fortes.L'actuació, que durarà fins la segona quinzena de novembre, s'ha pogut portar a terme gràcies a una subvenció concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua després d'una reunió mantinguda amb l'Ajuntament del Catllar. Els representants del govern municipal van expressar la preocupació seva i de la ciutadania per l'estat del torrent de les Ànimes en una reunió amb el director general de l'ACA.La subvenció correspon a la línia d'execució d'actuacions de manteniment i conservació adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans.La subvenció per a l'actuació al torrent de la Mora o torrent de les Ànimes ha estat de 12.733,01 euros. Aquesta actuació va ser adjudicada per la Junta de Govern Local del passat 5 d'octubre a través d'un contracte menor del servei de manteniment i conservació de la llera del torrent per un import 9.098,25 euros i 1.910,70€ d'IVA. Per tant, l'import de l'actuació serà subvencionable al 100% excepte l'IVA.