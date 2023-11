Torna la caminada solidària entre Perafort i els Garidells per contribuir a investigar la diabetis

Els fons es destinaran a projectes en aquest camp que lidera el Grup de Recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades de l'IISPV- CERCA

Un any més, els ajuntaments de Perafort i els Garidells tornen a organitzar (el diumenge 19 de novembre a les 10h) la caminada solidària entre aquestes dues poblacions per recaptar fons per investigar la diabetis a través de projectes i estudis duts a terme pel Grup de Recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET) de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)-CERCA. Aquest grup és liderat per la Dra. Sonia Fernández-Veledo i pel Dr. Joan Vendrell (director de l'institut).Aquesta iniciativa, que porta per títol “Fem un pas contra la diabetis”, enguany arriba a la seva vuitena edició. L'objectiu és fer una crida a totes les persones i famílies perquè hi participin i així puguin contribuir a promoure la recerca en aquest camp que ajudi a trobar la cura i prevenir la malaltia. La salut de les persones que la pateixen pot millorar gràcies a accions ciutadanes com aquestes.Inscriu-t'hi en qualsevol moment en aquest enllaç o el mateix diumenge 19 de novembre a partir de les 08:30h, a l'escola bressol de Perafort (aquest és el punt de sortida de la caminada, a les 10h).