La restauració dels Prats d'Albinyana s'iniciarà a principis de 2024

L'Autoritat Portuària licita l'execució del projecte per 2,7 milions d'euros

Actualitzada 06/11/2023 a les 18:53

El primer trimestre de 2024 començaran les obres d'ordenació i restauració de la zona dels Prats d'Albinyana, a la Pineda (Vila-seca). El passat 25 d'octubre, l'Autoritat Portuària de Tarragona va treure a concurs públic les obres per executar els treballs de recuperació d'aquesta zona humida per potenciar els seus elements d'interès ecològic i sociocultural amb un pressupost de 2.767.336 euros (sense impostos) i amb un termini d'execució de dotze mesos. El període per presentar les ofertes finalitza el pròxim 21 de novembre i, segons fonts de l'Autoritat Portuària, els treballs haurien de començar a principis de 2024.La recuperació d'aquest espai humit, inclòs en la Xarxa Natura 2000 i al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), es va establir com a condició prèvia indispensable perquè el Port de Tarragona pogués iniciar les obres de creació de la seva Zona d'Activitats Logístiques (ZAL). La superfície de l'actuació són 37,78 hectàrees (ha) que s'ubiquen al costat de la ZAL, a l'espai de la Séquia Major, que comprèn dos sectors separats: la Séquia Major i els Prats d'Albinyana. El Pla especial d'ordenació de la ZAL va establir, com a mesura compensatòria del seu impacte ambiental, la necessitat d'executar un projecte de restauració i ordenació de la zona dels Prats d'Albinyana.El projecte preveu crear una llacuna de grans dimensions amb una illa central. L'existència de la llacuna permetrà reintroduir a l'espai espècies diverses com la tortuga de rierol, la tortuga d'estany o el fartet, un petit peix d'aigua dolça que viu a les zones humides del litoral. Dins de la llacuna, es formarà una illa de gairebé 27.000 metres quadrats que permetrà que aus com la gavina corsa, puguin nidificar-hi. Al voltant de la gran llacuna es crearà un bosc de ribera gràcies als més de 13.000 arbres que s'hi plantaran i que inclouran espècies com els àlbers, salzes, oms o pins. Aquest bosc, segons va informar el Port de Tarragona, afavorirà la presència d'altres aus que actualment ja són presents en aquesta zona, com els ratpenats, millorant el seu hàbitat. Es plantaran més de 45.000 plantes i arbusts petits, com joncs i herbassars graminoides característics d'aquesta mena d'ecosistemes.