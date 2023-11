La recollida d'oli de cuina usat a Valls augmenta un 44% l'any 2023

L'Ajuntament instal·la 7 nous contenidors per seguir millorant la recollida d'aquest residu

Actualitzada 07/11/2023 a les 13:22

Campanya informativa

Què són els olis de cuina usats?

Valls ha millorat les xifres de recollida d'oli de cuina usat a partir de la campanya informativa "A la pica ni una mica", de foment de la recollida selectiva d'aquest residu, que s'ha dut a terme a la ciutat. Així amb les dades del mes de setembre s'observa que de mitjana es recullen cada mes 552 Kg d'oli als contenidors de carrer i a la deixalleria.Abans de la campanya informativa i també de l'ampliació del número de contenidors d'oli usat que s'han distribuït per diversos punts de la ciutat es recollien 383 Kg mensualment, de manera que la recollida ha augmentat un 44%. Al llarg de l'any 2023 es preveu recollir més de 6.500 Kg d'oli, aquesta xifra suposa un 11,5% del total generat.Tot i l'augment registrat, s'estima que aquesta quantitat només representa l'11,5% de tot l'oli generat al municipi. Això sense tenir en compte els olis generats pels grans productors, com són restaurants, bars, establiments de càtering, xurreries, etc, que es gestionen a través de gestors autoritzats de residus.Per tal de seguir millorant els resultats de recollida, l'Ajuntament de Valls ha instal·lat recentment 7 nous contenidors de recollida d'oli de cuina usat, de manera que ja es disposa d'un total de 18 contenidors. Els nous contenidors se situen en aquests punts: carrer Major de Fontscaldes, accés a la Plana d'en Berga, carrer Sor Filomena Ferrer, plaça de la Xamora, carrers Mestral, Alentorn Ballester (al Barri Bon Sol) i Camí del Riu. Per altra banda, qui ho desitgi pot seguir portant l'oli usat de cuina directament a la Deixalleria de Valls.D'aquesta forma es vol arribar a l'objectiu establert d'acord amb la normativa europea: assolir el 30% de recollida selectiva d'oli usat de cuina l'any 2025. Això implica arribar a recollir 17.000 Kg d'aquest residu a l'any.Des de l'ajuntament se segueixen repartint diversos materials pensats per adaptar-se a les preferències de la ciutadania a l'hora de separar l'oli. Per una banda, es pot escollir un bidó reutilitzable per poder portar l'oli a la Deixalleria (c/ Basters, 11, oberta de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 17 a 20 h, i els dissabtes de 9 a 13 h). Per altra banda, també es pot adquirir un embut que facilita guardar l'oli en una ampolla de plàstic. Quan sigui plena, cal tancar bé l'ampolla amb el seu tap original i dipositar-la a un dels nous contenidors de color taronja. Aquests materials es poden recollir a les oficines del Departament de Sostenibilitat (c/ Paborde 6), de dilluns a divendres de 9 a 13 h.Els olis usats de cuina (principalment l'oli d'oliva i de gira-sol, i altres com l'oli de coco, colza, soja, palma i els greixos animals) es generen a les cuines de les llars quan es fregeix, quan s'amaneix o bé quan es consumeixen determinades llaunes de conserva (tonyina, musclos...). Són substàncies greixoses que no es barregen amb l'aigua. Per això, al llançar l'oli usat de cuina per l'aigüera es contribueix a embussar les canonades ja que l'oli és molt viscós i es dificulta la depuració de l'aigua. També afavoreix que les canonades facin mala olor, ja que l'oli facilita el creixement de bacteris. Per altra banda, l'oli que arriba als rius crea una capa superficial de greix que hi dificulta la vida, ja que impedeix que l'aigua s'oxigeni. Finalment, és contaminant, un litre d'oli contamina fins a 40.000 litres d'aigua, una quantitat que equival al consum anual d'aigua d'una persona al seu domicili.Amb aquesta actuació la Regidoria de Sostenibilitat i Serveis Ambientals de l'Ajuntament de Valls treballa per donar compliment amb l'Agenda 2030, concretament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 12 i 13.