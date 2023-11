La quarta edició del mercat de segona mà del Morell tindrà lloc el 26 de novembre

Les inscripcions per a les zones de venda es poden efectuar al Centre Cultural abans del 22 de novembre

Actualitzada 07/11/2023 a les 15:50

La regidoria de Promoció econòmica de l'Ajuntament del Morell, veient la bona acollida que han tingut les tres primeres edicions del mercat de segona mà, n'organitza una quarta per al pròxim diumenge 26 de novembre. Una activitat que tindrà lloc a la rambla Pau Casals del municipi de 10 a 14 hores.«Les persones que han participat en les edicions anteriors ja ho esperen i ens demanen quan fem la següent, i hem vist que és una iniciativa que funciona molt bé», indica la regidora, Mònica Casas. I és que «aquests mercats són un clar exemple d'economia circular, una oportunitat excel·lent per desfer-se d'objectes que ja no s'utilitzen i, al mateix temps, permetre que altres persones adquireixin a bon preu productes que encara estan en bon estat», de manera que «s'afavoreix la reutilització i es redueixen els residus», continua Casas. De fet, el lema és «Ven allò que no utilitzes, troba allò que necessites».Un diumenge de trobada i intercanvi que es complementarà amb un vermut popular per a totes les persones assistents a les 12 hores. Per a inscriure's, el preu és de 6 euros per una taula i 10 euros per dues taules. Les persones interessades poden adreçar-se al Centre Cultural del Morell en horari d'oficina, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, abans de dimecres 22 de novembre.