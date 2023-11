La Diputació de Tarragona testeja a la seva xarxa viària un ferm sostenible creat per un grup de recerca de la URV

El nou aglomerat asfàltic s'ha provat en un tram de la carretera TP-2031, al municipi de La Secuita

Actualitzada 07/11/2023 a les 10:08

Un tram d'uns 400 metres de la carretera TP-2031, que forma part de la xarxa local de carreteres de la Diputació, al terme municipal de la Secuita, s'ha convertit en un banc de proves d'un nou paviment asfàltic. Desenvolupat amb l'ús de líquids iònics i agents fotocatalítics, creats per un grup de recerca de la URV, aquest nou material asfàltic té per objectiu millorar la durabilitat del ferm, té capacitats d'autoregeneració i permet la reducció del consum energètic durant el procés de formació. A més, la seva producció i aplicació, a temperatures més baixes de l'habitual redueix les emissions de CO2 i és més sostenible.Per tal de contribuir a la sostenibilitat i a la reducció de l'impacte ambiental en les actuacions de manteniment i millora de la seguretat que es fan a la xarxa local de carreteres, la Diputació de Tarragona posa en marxa polítiques amb incidència directa en l'acció climàtica. En el marc del projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT), Cuidem el que ens uneix, que lidera la institució supramunicipal; la Universitat de Rovira i Virgili encapçala l'operació 5 del projecte: materials avançats; i en aquesta operació el grup de recerca MEtA, ha desenvolupat aquest nou ferm de líquids iònics sintetitzat que s'aplicaran en aquesta prova.L'empresa Sorigué, amb qui la URV té un conveni signat en el marc d'aquest projecte de col·laboració, és l'empresa encarregada de la fabricació del betum i de la mescla d'asfalt que s'aplicarà en aquesta nova prova, que s'efectuarà sobre un tram de 400 metres a la carretera TP-2031 i en dues seccions: una de 2.600 m2 destinada com a àrea de prova del nou paviment i una altra de 1.300 m2 de paviment convencional, destinada com a control i contrast.La Diputació de Tarragona treballa per a la millora constant de la seguretat de la xarxa de carreteres de les quals n'és titular. Lidera el projecte PECT Cuidem el que ens uneix, que compta amb el cofinançament de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa operatiu FEDER 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació. Com a part d'una de les operacions del projecte, Ferms sostenibles, des de la Diputació s'han executat altres actuacions que tenen com objectiu la reducció de les emissions de CO2 en les tasques de reforç i nova construcció de ferms a la xarxa local de carreteres que gestiona.