La Bisbal de Falset recupera el subministrament d'aigua potable als domicilis després de dos mesos

Les darreres analítiques autoritzen l'ús de boca de les reserves d'un pou que abasteix el poble

Actualitzada 07/11/2023 a les 09:09

La Bisbal de Falset ha recuperat aquest cap de setmana el subministrament d'aigua potable als domicilis després de dos mesos. Els resultats de les darreres analítiques fetes a les reserves del pou que abasteix la localitat han estat favorables. La sequera i l'increment del consum durant l'estiu per l'augment de població per segones residències va deixar aquest pou sota mínims. En les últimes setmanes però, la situació havia millorat i ja s'utilitzava l'aigua per altres usos. L'alcalde, Òscar Vidal, ha apuntat que durant aquest temps els veïns han hagut de «subsistir» amb garrafes d'aigua i també gràcies a que les últimes pluges han permès recuperar una font, que brolla amb poca intensitat.



Vidal ha indicat que la situació més crítica va ser a l'agost i setembre, quan les reserves es van pràcticament esgotar. Però amb el retorn als nivells de població habituals i les escasses pluges el pou s'havia recuperat lleugerament. També hi va ajudar que durant unes setmanes el poble es va poder connectar al pantà de Margalef, si bé va ser una solució parcial i temporal perquè l'embassament pràcticament ha esgotat les seves reserves i a més hi ha altres municipis que en depenen habitualment.Ara el dubte és si el pou té prou aigua per abastir la localitat a llarg termini. El principal consumidor del poble, la cooperativa, tot just ha començat a rebre subministrament fa unes hores. De moment la quantitat que raja «és bona», afirma Vidal.