La Canonja obrirà un espai museogràfic del jaciment del Barranc de la Boella el 2024

Durant aquests dies s'han rebut els materials arqueopaleontològics des de l'IPHES, que s'exposaran a les sales permanents

Actualitzada 07/11/2023 a les 18:21

El Centre d'Interpretació del Jaciment Arqueològic del Barranc de la Boella, Espai MAMMUTHUS, està finalitzant el procés de museïtzació i preveu obrir les portes en el primer trimestre del 2024. Durant aquests dies s'ha realitzat una de les fases més importants del projecte: el trasllat dels materials arqueopaleontològics des de l'IPHES-CERCA al nou centre d'interpretació.Amb aquesta acció es culminen mesos de treball intens per part de l'equip tècnic de l'IPHES-CERCA encarregat de restaurar i consolidar bona part de les peces originals que seran exposades a les sales permanents del nou centre museogràfic situat a la finca del Mas de l'Hort de l'Abeurador de la Canonja. L'Espai Mammuthus és un equipament museogràfic inèdit a Catalunya destinat principalment al públic familiar i escolar i que pretén generar un pol d'atracció de turisme cultural a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i ha estat finançat per fons propis de l'Ajuntament, de la Diputació de Tarragona i de la Unió Europea.L'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, és conscient des del primer moment de la importància que tindrà aquest equipament tant a nivell dels propis arqueòlegs i professionals del sector, com a nivell d'atractiu turístic. «Tenim un Ferrari entre les mans i ho haurem de donar a conèixer a la resta del món. La Canonja serà coneguda per albergar un dels museus més importants sobre la prehistòria i per això hem invertit 3 milions i mig d'euros per dotar aquesta instal·lació de tota la tecnologia, ciència i coneixements necessaris per ser un dels millors centres d'interpretació».A través de les troballes arqueològiques i dels estudis científics que han propiciat el projecte de recerca al jaciment del Barranc de la Boella, el visitant podrà fer un viatge a un milió d'anys enrere per conèixer i experimentar qui i com es vivia en aquest període prehistòric, alhora que efectuarà un recorregut per l'evolució humana. El nou centre interpretatiu estarà dotat de recursos museogràfics i interactius adaptats als diferents públics, combinant la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació amb recreacions, audiovisuals, exhibició de fòssils originals recuperades al jaciment, rèpliques per poder ser manipulades així com sons i olors.El MAMMUTHUS serà un espai únic i singular per conèixer la prehistòria i les primeres poblacions humanes del Camp de Tarragona. Al llarg de tots aquests anys, el jaciment del Barranc de la Boella s'ha convertit en un referent internacional pel coneixement de les primeres poblacions humanes d'Europa. Segons el regidor de cultura, Salvador Ferré, «volem ser un referent de la prehistòria entre tots els equipaments museístics de l'estat i un pol d'atracció turística que dinamitzi l'economia del municipi».Pel que fa al turisme, en aquesta legislatura, la Canonja ha incorporat una regidoria de turisme que dirigeix la primera tinent d'alcalde Lucía López, per tal d'orientar el desenvolupament del museu. «Visitar l'Espai MAMMUTHUS serà com viure una experiència real i transportar-se a la prehistòria. Entre el públic visitant hi tenen cabuda les famílies, els escolars de diferents etapes, el públic especialitzat i qualsevol persona que vulgui gaudir i conèixer quins van ser els nostres avantpassats», finalitza Lucía López.Aquest conjunt arqueològic s'inclou dins d'un període de la prehistòria molt poc conegut al nostre territori i també a tot el continent europeu, fet que dóna una gran importància al jaciment. Per aquest motiu l'Ajuntament de la Canonja decideix fer una aposta clara per mantenir aquestes troballes en el seu terme municipal creant un centre d'interpretació rehabilitant un antic mas, a l'hort del Mas de l'Abeurador. «S'ha rehabilitat una masia existent amb un elevat valor patrimonial i s'ha ampliat amb una superfície total de mil metres quadrats», explica l'arquitecte municipal, Miquel Orellana.