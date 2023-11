El Black Friday generarà 410 llocs de treball a Tarragona, un 17,5% menys que l'any passat segons Randstad

La contractació al conjunt de Catalunya serà de 4.398 empleats, un 8,8% menys que l'any passat

Actualitzada 07/11/2023 a les 09:45

Randstad ha publicat les seves previsions de contractació amb motiu de l'arribada del Black Friday, el proper 24 de novembre, i el Cyber Monday, el dilluns 27. Unes dates que s'han convertit en els darrers anys en fites de consum per les seves ofertes i promocions, cosa que provoca que moltes empreses es vegin obligades a augmentar la seva contractació. Per fer aquestes previsions, Randstad ha tingut en compte els sectors de comerç, logística i transport, que són els que estan més directament relacionats amb l'increment del consum durant aquest període.Randstad preveu que el Black Friday i el Cyber Moday generaran al voltant de 410 contractacions durant els deu primers dies de la campanya a la província de Tarragona, un volum que suposarà un descens del 17,5% respecte dels 498 contractes que es van signar l'any passat.«L'augment generalitzat dels preus, l'encariment del crèdit i unes incerteses més grans sobre l'evolució de l'economia afecten el dinamisme comercial, reduint la contractació per a la província de Tarragona; seguint la mateixa tònica que a la resta d'Espanya», assenyala Valentín Bote, director de Randstad Research.També es produiran caigudes en la creació de llocs de treball a les restants províncies catalanes: Lleida (2,4%), Barcelona (7,3%) i Girona (14,8%). Al conjunt de Catalunya, el Black Friday i el Cyber Monday generaran unes 4.398 contractacions, una xifra que representa un descens del 8,8% en relació amb els contractes signats l'any passat.A Espanya, les noves contractacions pujaran a 25.457 empleats, un 11,7% menys respecte als 28.940 contractes que es van signar l'any passat. Aquestes xifres fan referència a firmes de nous contractes per al sector del comerç, la logística i el transport per a aquestes dates.