Desmantellen al Camp de Tarragona un grup criminal per estafar prop de 160.000 euros en la compra fraudulenta de mòbils

En les set entrades i perquisicions es van detenir 11 membres del grup i es van comissar diversos telèfons mòbils d'alta gamma

Actualitzada 07/11/2023 a les 12:26

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Reus, conjuntament amb efectius de la Guàrdia Civil de Tarragona, van detenir el passat 2 de novembre, a Reus, set homes i quatre dones, d'entre 20 i 63 anys, com a presumptes autors dels delictes depertinença a organització criminal, estafa, falsificació documental, usurpació i blanqueig de capitals. També es van investigar quatre persones més relacionades amb el cas.La investigació es va iniciar l'octubre de 2022, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un home per la seva suposada participació en diferents il·lícits penals relacionats amb la sostracció de documentació, i la posterior compra finançada de telèfons mòbils d'alta gamma a nom de tercers.Mesos abans, la Guàrdia Civil de Tarragona també havia iniciat una investigació policial sobre aquesta organització criminal i les seves activitats delictives, on estava implicat també l'home detingut pels Mossos d'Esquadra.Va ser llavors quan a principis de l'estiu del 2023, ambdós cossos policials van constituir un Equip Conjunt d'Investigació (ECI), on de manera coordinada van sumar els recursos i les capacitats d'ambdues organitzacions, fet que va permetre un avenç determinant en la resolució del cas.Fruit d'aquesta col·laboració i coordinació, el 2 de novembre es va explotar el cas amb un total de set entrades i perquisicions a domicilis a les localitats de Tarragona (Tarragonès), Reus (Baix Camp), La Riba (Tarragona) i El Vendrell (Baix Penedès).A l'interior dels immobles es van detenir onze integrants de l'organització criminal i es van intervenir diversos telèfons mòbils d'alta gamma, 3.000 euros en metàl·lic, així com diversos documents d'identitat i targetes de crèdit a nom de tercers.El modus operandi utilitzat per la organització criminal consistia en adquirir la documentació de les víctimes mitjançant robatoris a interior de vehicles. Posteriorment, usurpaven la seva identitat i la feien servir per efectuar compres de telefonia mòbil i altres productes electrònics, mitjançant un finançament que anava a nom de la víctima.Amb aquest mètode havien estafat a més de 100 persones, causant un perjudici econòmic total aproximat d'uns 160.000 euros. La majoria eren víctimes residents al Camp de Tarragona però també de diverses poblacions de l'Estat espanyol.A les entrades hi van participar efectius de Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Reus, efectius de la ARRO així com diverses dotacions de seguretat ciutadana de les comissaries de Valls i del Vendrell. Per part de la Guàrdia Civil de Tarragona hi van participar agents d'investigació, de la Unitat Canina i diverses dotacions de seguretat ciutadana que van donar suport a les entrades i als trasllats dels detinguts.Els detinguts van passar a disposició judicial el 3 de novembre davant el jutjat en funcions de guàrdia de Reus.Tot i els onze detinguts, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.