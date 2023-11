Comencen les sessions del programa de gimnàstica per a gent gran a Constantí

Les sessions, que es realitzen al Pavelló Poliesportiu, tenen una durada de 45 minuts

Unes 80 persones han començat aquesta setmana les sessions del programa de gimnàstica per a gent gran, que un any més ha posat en marxa l'Ajuntament de Constantí. Aquesta iniciativa, que tant bona acollida ha tingut els darrers anys al municipi, vol fomentar l'esport i la salut entre la població de més de 60 anys amb exercicis físics lleugers orientats a millorar l'elasticitat, l'equilibri, enfortir la musculatura i treballar les articulacions.Les sessions, que es realitzen al Pavelló Poliesportiu, tenen una durada de 45 minuts i es desenvolupen en dos grups distribuïts en dos dies a la setmana (dilluns-dimecres i dimarts-dijous). Per participar-hi es recomana portar roba esportiva i calçat còmode per poder fer tot tipus de moviments.Amb l'objectiu de satisfer i millorar el benestar de la població, les àrees d'Esports i Gent Gran de l'Ajuntament de Constantí han impulsat, un any més, aquest projecte per a la millora de la salut de les persones grans, a través de l'activitat física. A més, també permet millorar aspectes com la memòria, la psicomotricitat, la lateralitat, l'equilibri i afavorir la socialització de les persones grans, amb tots els beneficis que això comporta.El programa de gimnàstica per a gent gran finalitzarà a finals del mes de maig. Per obtenir més informació cal adreçar-se al Pavelló Poliesportiu.