Una quarantena de persones participen en les visites guiades al Balneari de Vallfogona de Riucorb

Estava emmarcat en les Jornades Europees del Patrimoni que, per motius aliens als organitzadors es van haver d'ajornar

Actualitzada 06/11/2023 a les 13:47

Una quarantena de persones van participar aquest passat cap de setmana en les visites guiades al Balneari de Vallfogona de Riucorb organitzades amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni.Aquesta activitat havia estat programada inicialment coincidint amb la celebració de les Jornades Europees, però per motius aliens als organitzadors es van haver d'ajornar.El passat dissabte i diumenge prop de quaranta persones, entre els quals molts càrrecs electes de la comarca, van poder visitar les històriques instal·lacions del Balneari de Vallfogona de Riucorb. Concretament, van poder recórrer la part històrica de l'actual Hotel del Balneari, l'església amb les reproduccions del viacrucis de l'artista montblanquí Palau Ferré i les fonts Gran i Petita del Balneari, així com els mosaics del xalet modernista Sant Jordi.Finalment, els participants també van poder tastar les aigües mineromedicinals del balneari que brollen de la Font Gran, situada actualment a l'interior del recinte de l'Hotel.Les visites, que portaven per nom «Les Aigües del Rector» havien estat organitzades per les àrees de Cultura i Turisme del Consell Comarcal, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb, amb la intenció de crear un nou producte turístic que se sumi a l'oferta turística ja existent en l'actualitat en aquest municipi de la Vall del Corb.