Salou reviu la tradició amb les Jornades Gastronòmiques del Calamar

Se celebraran del 10 al 26 de novembre, en 14 restaurants de la ciutat. Els establiments participants serviran menús i degustacions, amb el calamar com a protagonista

Actualitzada 06/11/2023 a les 14:10

L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou i l'àrea de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Salou han presentat, avui dilluns, una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Calamar, que se celebraran del 10 al 26 de novembre, en 14 restaurants de la ciutat.



L'acte de presentació ha estat presidit pel, acompanyat del; i perEls establiments participants són els següents: Cook and Travel, O Mar Restaurant, Deliranto, La Goleta, La Morera de Pablo y Ester, Asador Córcega Restaurant, Malapecora By Bandarra, La Taberna del Áncora, Moss, Huma, Restaurante Circus Beach, Olio, Castillo de Javier i Taverna El Totxo.El regidor Hèctor Maiquez ha explicat que «coincidint amb el tradicional concurs de pesca, torna un esdeveniment consolidat i clàssic de la nostra agenda gastronòmica, amb un dels productes més genuïns de la cuina marinera de Salou: el calamar». Així mateix, aquestes jornades, les novenes en el format més recent, entronquen «amb el nostre llegat cultural, perquè coincideixen amb la celebració del Concurs de Pesca del Calamar», ha apuntat.Pep Moreno, que ha agraït la implicació de tots els restaurants participants, ha destacat que «estem davant de les jornades més tradicionals de Salou, ja que el calamar és un producte dels més nostrats de la vila». En aquest sentit, «encara hi ha pescadors que fan una jornada tradicional de pesca al voltant d'aquest mol·lusc».Per la seva banda, Ricard Gil, ha definit els vins amb els quals es maridaran tots els menús fets amb calamar. Es tracta dels tres vins joves de l'any, el blanc xarel·lo; el rosat de Cabernet Sauvignon, el negre de Cabernet Sauvingnon i el Cava brut nature. A més, també hi ha la presència del Vi de Mar.