Ram Giner es fa 'invisible' a Vilafranca

El fotògraf tarragoní ha estrenat el documental 'Un quart d'una', en què s'endinsa en els preparatius de la Diada castellera de Sant Fèlix

Actualitzada 05/11/2023 a les 18:26

El passat 26 d'octubre el Cinema Kubrick a Vilafranca del Penedès va acollir l'estrena del documental Un quart d'una, en el marc del Festival Cinema Castells que organitza la Revista Castells.



L'audiovisual el signa el fotògraf tarragoní Ram Giner, que càmera en mà, es va convertir en l'ombra del també tarragoní Jordi Bertran, gestor cultural i cap de plaça de la Diada castellera de Sant Fèlix 2022. L'objectiu era recollir les interioritats organitzatives de la Diada castellera de Sant Fèlix. I fer-ho, a més, adoptant el paper d'espectador, fent-se pràcticament invisible per a les persones enregistrades.«Soc xafarder, m'agrada el que no es veu a simple vista», explica l'autor del documental. És per això que Giner va contactar amb el seu amic Jordi Bertran i li va proposar la idea de seguir-lo durant les reunions amb l'Administració de Sant Fèlix –les cinc persones que anualment nomena l'Alcaldia de Vilafranca per organitzar la celebració–, el grup de treball tècnic integrat per castellers de llarga trajectòria, i les quatre colles participants en aquella diada –Castellers de Vilafranca, Joves Xiquets de Valls, Minyons de Terrassa i Vella dels Xiquets de Valls–, així com la roda de premsa de presentació, el sorteig públic de l'ordre d'actuació i el desenvolupament del mateix dia de Sant Fèlix.«El primer dia, vaig aterrar a Vilafranca amb una gravadora i una càmera, sense guió, només pensant en recollir tot allò que anés sortint», explica Giner.El resultat són més de setanta hores d'enregistrament, que el documentalista va anar reduint fins a quedar-se amb 55 minuts que mostren, de manera extremadament realista, com es va gestar la diada de Sant Fèlix de 2022, la primera del retorn a la normalitat de les grans cites castelleres.El documental, adverteix l'autor, no és un audiovisual sobre els castells: «no se'n veu ni un, excepte el 3 de 10 de Vilafranca». En canvi, mostra tot allò que habitualment l'espectador no veu abans que esclati el ritual a la plaça de la Vila.Després d'aquesta immersió en l'organització d'una diada cabdal, l'autor explica que va arribar a la conclusió que «en una cita com aquesta, tot està controladíssim, perquè hi ha moltíssima feina al darrere que no es veu. Quan veiem castells com a espectadors, sembla que no estigui passant res, quan en realitat estan passant moltíssimes coses a la vegada».Aquest és el segon documental de Ram Giner després de, estrenat l'octubre de 2021, en el qual mostrava la creació del primer equip de futbol en capacitats diferents dins de l'estructura d'un equip professional que va provocar el naixement de LaLiga Genuine.El pròxim 11 de desembrees presentarà a Tarragona.