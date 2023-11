La 3a edició d''Els Pallaresos 1900' revalida l'èxit de les jornades modernistes

El municipi es va omplir amb més de 250 recreadors vinguts d'arreu de Catalunya

Actualitzada 05/11/2023 a les 23:11

La tercera edició de les jornades de divulgació històrica modernista del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900, van cloure ahir «amb un èxit aclaparador, tot i les inclemències meteorològiques», indicava l'alcalde del municipi, Xavier Marcos.



En el tancament d'aquesta edició, el primer balanç estimava que entre 5.000 i 6.000 persones van gaudir de les activitats, les desfilades, les recreacions i els mercats que aquest cap de setmana han retornat als Pallaresos a principis del segle XX. Marcos apuntava que «després de tot un any de molt esforç i treball estàvem espantats per les previsions meteorològiques, però el resultat ha sigut fantàstic». Una de les activitats més aclamades va ser la recreació d'un bateig que va tenir lloc el 1914 als Pallaresos. Després que l'any passat es recreés la boda d'una parella, enguany es va fer el mateix amb el bateig de la seva primera filla, protagonitzat per un grup de personatges amb mossèn i escolanets inclosos. «A l'església no hi cabia ni una agulla, estava pleníssima», destacava l'alcalde del municipi. En les jornades també van destacar els jocs infantils d'època, que «tot i duplicar l'espai, estava ple de famílies gaudint amb els seus fills de les activitats». El mateix va passar amb la restauració, ja que també es va doblar l'espai, «però estava ple», destacava Marcos, afegint que «tots els espais estaven plens, sempre hi havia gent esperant a tot arreu».La tercera edició ha servit per consolidar les jornades de recreació històrica de tal manera que, segons Marcos, «la següent edició ja està confirmadíssima», afegint que dissabte es va fer una reunió dels alcaldes signants del manifest jujolià on es va arribar a una sèrie d'acords per tirar endavant una nova edició el 2024. Marcos apuntava que «això també és un èxit perquè assegura la continuïtat de les jornades i les activitats que hem fet durant l'any per reforçar el modernisme del territori».Un altre dels factors que ha comportat el triomf de les jornades segons l'alcalde dels Pallaresos és «la participació de tots els veïns del municipi». Marcos posava èmfasi en el fet que «l'èxit més important és que el mateix poble s'hagi fet seva la festa, per tot l'equip que muntem les jornades és un orgull que la població es bolqui en el projecte i estigui a peu del canó». Alhora, també destacava que un 80% dels veïns que han participat en aquesta edició s'han confeccionat els seus propis vestits d'època i que cada any més gent vol implicar-se i participar en les jornades.