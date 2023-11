La Canonja rep un reconeixement per la seva tasca en el simulacre del PLASEQTA

Els reconeixements es van dur a terme durant la celebració del Dia de la Protecció Civil de Catalunya que va presidir el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena

Actualitzada 06/11/2023 a les 12:10

L'Associació de voluntaris de Protecció Civil de la Canonja i la responsable de comunicació de l'Ajuntament de la Canonja , Mercè Veciana, van rebre una menció honorífica per la seva col·laboració en la difusió i sensibilització a la població en el simulacre del PLASEQTA de novembre del 2022. Els reconeixements es van dur a terme durant la celebració del Dia de la Protecció Civil de Catalunya que va presidir el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.La regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la Canonja, Lucía López, va acompanyar als premiats a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on es va celebrar l'acte i va destacar la gran labor que dur a terme el cos de voluntaris de Protecció Civil que actualment compta amb 14 persones i que «sempre estan allí en moments d'emergència, amb la vocació de vetllar pels altres».A l'acte també hi van participar unes 400 persones, entre personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil i d'ajuntaments, alcaldes i alcaldesses, voluntariat de protecció civil, representants dels serveis d'emergència i de seguretat i d'organitzacions col·laboradores en l'àmbit de la protecció civil.