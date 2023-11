L'Hospitalet de l'Infant tornarà a ser seu de la Copa Catalana CX aquest dissabte

La localitat del Baix Camp viurà la única prova de la temporada de ciclocròs prevista a les comarques tarragonines

Actualitzada 06/11/2023 a les 16:05

Aquest dissabte 11 de novembre, el calendari català de ciclocròs farà parada a les comarques tarragonines amb la disputa del, que tornarà al calendari quatre anys després. El calendari de Copa Catalana de Ciclocròs Prioride arriba a la seva cinquena cita de la temporada 2023 després de les proves disputades a Masquefa, la doble cita de les Franqueses del Vallès i La Garriga, amb el lideratge en categoria absoluta de l'elit(Massi) i de la sub23(Ecológicos Navarra-Beratxa), en un intens cap de setmana que l'endemà portarà la competició fins a Gurb (Osona).La localitat del Baix Camp, que aquesta temporada 2023 va ser la seu del Campionat de Catalunya de CRI, viurà doncs la única prova de la temporada de ciclocròs 2023 prevista a les comarques tarragonines. Hi haurà cita tant per totes les categories open com per a les categories de promoció, amb les inscripcions obertes fins la mitjanit del dijous previ a la cursa.