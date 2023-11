Grup Clipper's decideix no exercir la pròrroga del Festival Internacional de Música de Cambrils per al 2024

L'empresa, ha gestionat el festival els anys 2021, 2022 i 2023

El Grup Clipper's, en col·laboració amb l'Ajuntament de Cambrils, després d'una minuciosa avaluació, ha pres la decisió de no exercir el dret de període de pròrroga que es contemplava al plec de la licitació per organitzar el Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) el proper any 2024.El 2022, el Grup Clipper's es va subrogar al concurs que l'empresa Oceans of Fire va guanyar el 2021, atorgant-li els drets de gestió del FIMC durant els anys 2021, 2022 i 2023. La divisió del Grup responsable de l'organització de festivals a Catalunya, Clipper's Live, es va encarregar de dur a terme les edicions de 2022 i 2023, amb la possibilitat d'estendre la seva participació per un any addicional. No obstant això, després d'una avaluació interna i de dues reunions amb el consistori, l'empresa promotora ha decidit no exercir aquest dret.Tot i el gran èxit organitzatiu i el salt qualitatiu en l'àmbit de producció, infraestructures, oferta gastronòmica i la bona relació amb l'ajuntament que el festival ha experimentat en les dues últimes edicions; les elevades exigències de les condicions establertes per Oceans of Fire al plec de licitació de 2021, fan que l'aportació anual de 150.000€ per part de l'Ajuntament, la manca de suport d'altres institucions públiques regionals i la baixa contribució d'entitats privades, dificultin l'execució del festival sota els estàndards de qualitat que el Grup Clipper's manté en cadascun dels seus projectes i que la ciutat de Cambrils mereix.L'Ajuntament de Cambrils ara té l'oportunitat de redactar una nova licitació amb unes condicions actualitzades que garanteixin la viabilitat del projecte i el Grup Clipper's valorarà l'opció de tornar a presentar-se.En paraules de Juli Giu, president del Grup Clipper's «el festival ha tingut una gran acceptació durant aquests dos anys, però creiem que les condicions han de ser reconsiderades, especialment de cara al 50è aniversari de l'esdeveniment que se celebrarà el 2025. Si aquestes condicions són òptimes i ens tornem a presentar i guanyem el concurs; afrontarem aquesta responsabilitat amb la mateixa il·lusió i compromís que les dues edicions passades».El Grup Clipper ha agraït el suport i comprensió de la comunitat de Cambrils i no tanca la porta a la possibilitat de continuar col·laborant en la creació d'un esdeveniment musical en el futur.