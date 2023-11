Gran èxit del III Festival Senderista de les Muntanyes de Prades-Costa Daurada

Més de 200 persones participen a l'edició d'enguany

Actualitzada 06/11/2023 a les 13:21

Més de dues-centes persones es van inscriure en alguna de les rutes proposades pel III Festival Senderista de les Muntanyes de Prades– Costa Daurada, organitzat per la revista Descobrir Catalunya, desenvolupat els passats dies 27, 28 i 29 d'octubre en diversos municipis de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, laConca de Barberà i el Priorat.De la desena de propostes que es van organitzar algunes van esgotar les places posades a disposició del públic, mentre que d'altres van estar molt a prop del ple absolut. La ruta més demandada, que va generar fins i tot una llista d'espera per a participar-hi, va ser Un dia fent de pastor, que permetia conèixer el dia a dia d'un d'aquests professionals de la ramaderia al Baix Camp, a més de tastar-ne els formatges artesans que produeix a la seva granja.El III Festival Senderista Muntanyes de Prades – Costa Daurada va aplegar visitants procedents de tot Catalunya, amb una major presència de senderistes vinguts de les comarques de Tarragona, Lleida i Barcelona. En les excursions per les Muntanyes de Prades hi van participar viatgers de Reus, Tarragona, Barcelona, Vic, Sabadell,Abrera, Mollerussa i fins i tot del Principat d'Andorra.A més de promocionar aquest espai natural de grans valors des del punt de vista paisatgístic, de la biodiversitat, geològic i patrimonial (que aspira a ser declarat molt aviat parc natural), dos dels grans objectius de la iniciativa de la revista Descobrir Catalunya, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona –Costa Daurada i els consells comarcals de l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Priorat, eren destacar la importància de recórrer als serveis de guies experts en el territori que es visita i donar a conèixer els productors i els productes artesans de qualitat que eneren. Les activitats del festival les van organitzar quatre empreses de guiatge – El Brogit, Drac Actiu, El Reboll i La Casa Museu de la Mel –, així com pel Parc Astronòmic de Prades i diversos productors d'aliments i vins artesans locals.Un altre efecte beneficiós per a l'economia del territori va ser l'impacte de la presència de desenes de visitants en els sectors de la restauració i l'hoteleria d'aquesta zona. En aquest sentit, 140 restaurants i allotjaments de les quatre comarques implicades, des de cases rurals a cabanes al bosc passant per iglús, petits hotels familiars o apartaments rurals amb ofertes especials per als inscrits al festival, com també restaurants de tota mena, van participar en aquesta tercera edició del Festival Senderista.Cal recordar que els participants també tenien al seu abast tota una sèrie d'activitats paral·leles per completar la seva aventura senderista: visitar les coves de l'Espluga de Francolí, passejar en bicicleta o burricleta, practicar esports d'aventura, fer rutes a cavall, visitar la muralla de Montblanc o el Museu d'Alcover, descobrir el món de les abelles o un forn de pa del s. XIII a Capafonts, visitar el Parc de les Olors del Mas de Caret, etc.