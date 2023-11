En marxa les obres de rehabilitació del Jutjat de Montblanc

Els treballs permetran millorar l'edifici, que tindrà espais més funcionals i serà eficient energèticament

Actualitzada 06/11/2023 a les 14:53

L'Ajuntament de Montblanc ha iniciat les obres de rehabilitació de l'edifici del Jutjat. La UTE Montblanc Cyros-Symelec és l'encarregada d'executar els treballs, que tenen un cost d'1.138.777,84€. El 85% del cost dels treballs està finançat amb una subvenció del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas del govern espanyol.Els treballs serviran per fer una rehabilitació integral de l'edifici, que serà més funcional i eficient energèticament. De fet, amb una altra subvenció de prop de 100.000 euros, s'ha complementat el projecte de rehabilitació i servirà per poder-hi instal·lar plaques solars i climatització per aerotèrmia. L'objectiu és convertir el Jutjat en un edifici més eficient energèticament que aprofitarà al màxim la llum solar.La primera planta de l'edifici es continuarà destinant al Jutjat de Pau i al registre civil, que amb les obres acabades tindran unes millors condicions de treball i d'atenció a la ciutadania. Mentre, la planta baixa i la segona planta acollirà nous despatxos on s'hi instal·laran serveis municipals encara per determinar.Les obres també contemplen la instal·lació d'un ascensor, una rampa a la planta baixa i nous lavabos adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Mentre durin els treballs, que tenen un termini d'execució de 10 mesos, el Jutjat de Pau i el registre civil s'han traslladat al Casal d'Entitats de Montblanc, on continuaran prestant el seu servei. Aquest dilluns l'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, i el vicealcalde i regidor d'urbanisme, Marc Vinya, han fet una visita d'obres. Vinya ha destacat que «eren unes obres molt necessàries per adaptar l'edifici al segle XXI».