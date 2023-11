El projecte d'ampliació de l'Escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant, a informació pública

Fins al 19 de desembre, es poden presentar al·legacions a aquest projecte que té com a objecte la construcció d'un nou aulari d'educació infantil

Actualitzada 06/11/2023 a les 12:17

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha tret a informació pública el projecte executiu d'ampliació de l'Escola Mestral amb un nou aulari d'educació infantil. Fins al 19 de desembre, es poden presentar al·legacions al projecte elaborat pels arquitectes Enric Jené Izquierdo i Sergi Serra Casals, a qui el consistori va adjudicar-ne la redacció el 21 de desembre de 2020, pel procediment de concurs de projectes.

Aquest projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el passat 23 d'octubre, amb un pressupost de 1.934.676,71 euros i un termini d'execució de 13 mesos.

L'objecte del projecte és la construcció d'un nou aulari d'educació infantil, per substituir els mòduls prefabricats actuals; i el condicionament de l'entorn, dins del recinte de l'Escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant, al carrer Vandellòs, núm. 4.

Característiques del nou aulari

El que es projecta és un edifici independent dins del recinte escolar, de planta baixa amb pati propi amb accés des de dins del mateix complex educatiu. El nou aulari, de geometria rectangular, disposarà d'una superfície construïda total de 863m2, dels quals 787 m² correspondran al nou aulari; i la resta, al 50% dels porxos. La coberta principal del nou equipament serà plana i accessible tan sols per al manteniment. A la part central, hi haurà unes lluernes amb coberta inclinada amb pendent alterna cap als dos costats llargs de l'edifici. Als extrems de la coberta plana, s'hi preveu instal·lar un total de 24 panells solars fotovoltaics per al consum del propi equipament.

També es preveu un sistema de calefacció mitjançant la distribució per radiadors; i la instal·lació de sistemes per garantir la qualitat de l'aire interior.