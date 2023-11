El dron de la Policia Local de Torredembarra detecta 13 punts de proliferació de mosquits

La primera cerca s'ha fet a la Marítima i les Àmfores

Actualitzada 06/11/2023 a les 13:39

Aquests dies continuen les mesures de prevenció per evitar la proliferació dels mosquits a Torredembarra. Més enllà dels tractaments setmanals i les accions especials, ara s'hi ha sumat la intervenció de la Unitat de Vigilància Aèria de la Policia Local, que ha fet volar el dron sobre les urbanitzacions de la Marítima i les Àmfores per detectar possibles focus de desenvolupament de larves. Aquestes dues zones són les que han concentrat una afectació més alta de mosquits i s'hi han trobat fins a13 punts en finques privades (piscines, basses i estanys). S'està localitzant els propietaris perquèapliquin els tractaments necessaris per eliminar les larves. Properament, es durà a terme una nova actuació amb el dron a la zona de Clarà.



La regidora de Sostenibilitat, Angie Muñoz, agraeix a la ciutadania la informació rebuda sobre punts de proliferació de larves i mosquits que ha permès fer aquestes actuacions. També anima els veïns i veïnes ade possibles incidències relacionades amb