L'arrestat abandona el vehicle sostret després que agents de paisà el sorprenguin quan circulava de manera «erràtica»

Actualitzada 06/11/2023 a les 14:20

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar una bicicleta elèctrica, valorada en 2.800 euros, d'un domicili de Miami Platja, al terme de Mont-roig del Camp. Dissabte al vespre, agents de paisà van observar que l'arrestat circulava de manera «erràtica» amb la bicicleta per la plaça de l'Església, de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant. Llavors, el detingut, de 21 anys, va sortir corrents i la va abandonar. Després, van comprovar que s'havia denunciat la sostracció d'una bici amb les mateixes característiques. El cos policial va detenir l'individu aquest diumenge com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.



Després de retornar la bicicleta al seu propietari, els Mossos van iniciar les gestions per determinar la identitat del presumpte autor del robatori. Els agents el van localitzar i arrestar l'endemà al seu domicili del mateix municipi on va ser sorprès. El detingut ha passat aquest dilluns al matí a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.