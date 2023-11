Cinc de les 83 escales de Centcelles de Constantí resten sense constituir-se legalment

És el requisit per poder demanar la subvenció corresponent a Habitatge per arranjar les esquerdes que afecten el complex

Actualitzada 05/11/2023 a les 18:37

Només cinc de les vuitanta-tres escales en què es distribueixen els 300 habitatges del grup Centcelles de Constantí resten sense haver-se constituït legalment en comunitat de propietaris. Aquest és un requisit indispensable per poder demanar una subvenció a l'Agència Catalana de l'Habitatge per arranjar les esquerdes que, des de fa anys, afecten el complex residencial i perquè els veïns puguin optar també a una línia d'ajuts per fer-ho. D'ençà que van començar a treballar els dos tècnics que, l'any 2020, es van contractar per ajudar els veïns a constituir les comunitats de propietaris, l'evolució ha estat molt positiva. De les 20 escales que, al 2020, encara no s'havien constituït legalment, es va passar a només nou en un any. Actualment en resten cinc.



La setmana passada es va celebrar una reunió de treball amb els presidents de les comunitats veïnals del grup Centcelles al saló de plens de l'Ajuntament de Constantí. La trobada s'emmarcava dins de les reunions periòdiques que des de fa tres anys s'estan fent per canalitzar les actuacions i impulsar les mesures necessàries per resoldre la problemàtica de les patologies estructurals i les esquerdes que afecten els habitatges. Dos tècnics d'Ètic Hàbitat donen suport i assessorament als veïns del barri i van informar de primera mà sobre quines són les accions que s'han realitzat fins ara per part de l'Ajuntament de Constantí i de quines són les actuacions que s'han de desenvolupar properament.A banda de la problemàtica de les esquerdes, l'alcalde de Constantí, afirma que, «estem treballant també en les coses del dia a dia per anar solucionant-ho tot».