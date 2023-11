Capgrossos i tractors marquen el primer cap de setmana de Sant Martí al Morell

El concert de Buhos o Strafalari del Mag Lari, entre els actes més destacats

Actualitzada 06/11/2023 a les 15:47

Tot i que les jornades més fortes de la Festa Major d'hivern del Morell, que se celebra en honor a Sant Martí, començaran aquest dijous dia 9 de novembre, el cap de setmana ja ha estat ple d'activitat. Entre els actes més destacats, el 10è aniversari del Ball de Capgrossos Petits i Els Martinets de l'Escola Municipal de Música El Morell, i la 1a Gimcana de Tractors del municipi, una activitat única al Camp de Tarragona.Així, capgrossos i música tradicional van ser protagonistes el matí de dissabte, amb la commemoració dels seus deu anys d'història, amb una cercavila que va sortir des del local de l'associació Embruix, colles convidades i un concurs de capgrossos. Una festa que va comptar amb una gran afluència de públic i que va fer gaudir petits i grans. I tot seguit, concert vermut amb Carles Belda i el Conjunt Badabadoc a la plaça de la Font. Una cita inclosa, també, en la programació del Deprop i del Festival Accents, i que va omplir l'espai de bona música i ambient festiu.Els més matiners, però, van ser l'associació excursionista Quartdhora, que dissabte a primera hora va dur a terme una caminada popular en la qual van participar una trentena de persones. I ja al vespre, la Biblioteca Montoliu va acollir la presentació del llibre Lo Carrasclet de Jaume Borràs i Galceran, a càrrec de Bernat Barberà Arnedo.Finalment, diumenge va ser el torn d'una de les novetats d'aquest 2023, la 1a Gimcana de Tractors del Morell. Una nova i divertida iniciativa en la qual van prendre part una trentena de vehicles, i que va permetre mostrar les habilitats de les i els seus conductors. «N'estem molt contents, tant de la participació com del desenvolupament de l'activitat», exposa el regidor de Cultura i festes de l'Ajuntament del Morell, Miquel Roig. «Creiem que és un esdeveniment que ha de tenir continuïtat i que ha agradat força a la ciutadania», conclou.Aquest dijous tindrà lloc el tret de sortida oficial de la Festa Major amb el pregó, que anirà a càrrec de Roger Catà Plana, de Ca Montseny, i la VI Recepció de Martins i Martines. Ja divendres, serà el torn del concert de Sant Martí, amb Dalton Bang, Buhos i DJ Aleix Ballester. Dissabte i diumenge, entre altres, hi haurà espai per a la cultura popular, la música, el foc... I ja dilluns, tancarà la festa amb Strafalari, un espectacle del Mag Lari.