Riudoms ja ho té tot a punt per fer el tast del primer oli de la temporada

La Festa de l'Oli Nou de la Cooperativa Agrícola se celebrarà aquest diumenge 5 de novembre

Actualitzada 03/11/2023 a les 17:42

El primer tast, amb pa torrat

El novembre és sinònim d'oli nou. En encetar el mes, cooperatives i productores es posen en marxa per presentar i degustar, de manera popular, el primer oli de la campanya. A Riudoms, són dels primers en organitzar la Fira de l'Oli. Enguany, la cita serà aquest mateix diumenge, 5 de novembre.La festa arrencarà, com ja és tradició, i com el públic espera, amb l'Esmorzar popular a les instal·lacions de la Cooperativa (carrer Salvador Espriu, s/n). L'àpat consistirà en un tast de pa torrat, llonganissa, cansalada, arengada, vi i avellanes. Tot, ben regat amb l'oli nou de la Cooperativa Agrícola de Riudoms. El preu d'aquest àpat és de 5 euros per persona.A partir de les 10 arrencarà la programació de la Festa amb la Presentació i tast de l'oli nou, que es farà de la mà d'Eudald Salvat Mestre, tastador del Panell Tast Oficial Verges d'Oliva de Catalunya. A continuació hi haurà el ja també tradicional, que anirà a càrrec de reconeguts cuiners locals. Els xefs oferiran demostracions culinàries en viu amb oli nou de Riudoms. Tot seguit es farà el tradicional Concurs d'allioli, que reconeixerà la persona que aconsegueixi fer-ne més quantitat en un temps de 15 minuts. Les inscripcions per aquest particulares faran el mateix dia, abans de començar.La cultura popular també hi serà present, amb l'actuació de la Colla Gegantera de Riudoms. Durant la jornada, a més, el públic podrà contemplar l'exposició de dibuixos que han elaborat els alumnes de les escoles de Riudoms. A més, se celebrarà la 14a Trobada d'intercanvi de plaques de cava. La Festa de l'Oli Nou de Riudoms es clourà als volts de la una del migdia, amb el Repartiment de premis del Concurs d'allioli i l'acte de cloenda de la Jornada. A més, durant tot el matí hi haurà música en directe amb Three O'Clock.Durant la Festa, a més de tastar l'oli nou, també se'n podrà comprar. Les persones que no hi puguin assistir el poden trobar també a l'Agrobotiga, situada a la Plaça del Portal de Ponent, número 5 de Riudoms. També hi ha la possibilitat de fer la comanda a través d'internet ( www.cooperativariudoms.cat ) i rebre l'oli a casa. També es poden comprar altres productes com arbequines, ametlles o avellanes. L'oli verge extra elaborat a la Cooperativa Agrícola de Riudoms té el segell de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Siurana.