Mor a 88 anys l'hoteler Tomàs Alfonso, un dels pioners del turisme a Salou

Va participar de manera activa en el creixement del municipi com a plaça turística de referència estatal i internacional

Actualitzada 03/11/2023 a les 12:21

Tomàs Alfonso i Soto, un dels pioners del turisme hoteler a Salou, ha mort aquest dijous a la nit a 88 anys al seu domicili de Vimbodí i Poblet, municipi on residia. Alfonso va ser director de l'hotel Las Vegas de la capital de la Costa Daurada des de 1972 fins a 1996. Alhora, va dirigir l'hotel Sol d'Or durants uns anys a la dècada dels noranta i va esdevenir delegat dels hotels salouencs a l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona. En la seva darrera etapa professional va formar part del consell d'administració de l'empresa hotelera Ohtels, amb seu a Salou i amb establiments a la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre i Andalusia.Durant els gairebé 25 anys com a director hoteler a Salou, Tomàs Alfonso va poder presenciar i participar en el creixement d'aquesta ciutat com a plaça turística de referència a escala nacional, estatal i internacional, tot prenent part de manera activa en la formació del Patronat de Turisme salouenc. En jubilar-se, va rebre un homenatge del sector turístic local juntament amb altres hotelers que, com ell, van ser al capdavant dels primers establiments que van contribuir al creixement turístic de la ciutat.Nascut a Albox (Almeria) i català des dels 6 anys, Tomàs Alfonso va iniciar-se en la professió de ben jove i des de la base, treballant de cambrer al restaurants Can Solé i La Pèrgola i a l'hotel Majèstic, a Barcelona, i de maitre a l'hotel Club El Catalán, a l'Estartit. Posteriorment va treballar en hostaleria a Abingdon i a Leicester (Regne Unit) i també a Encamp (Andorra). Va ser al principat pirinenc on va iniciar-se en la direcció hotelera, tasca que posteriorment va dur a terme a Malgrat de Mar i a Salou, gràcies a la seva vocació i experiència prèvia i a la formació adquirida a l'Escola de Turisme de Sant Pol de Mar i en cursos de la Direcció General de Turisme de la Generalitat i d'altres organismes.La família, els amics i la seva professió van esdevenir el centre de la seva vida, que ara deixa havent entomat amb valentia i serenitat la malaltia que se li va detectar fa vuit mesos. En tot aquest temps, Tomàs Alfonso ha estat acompanyat de la seva esposa Francesca i dels seus fills, les seves joves i els seus néts i nétes, amb l'escalf de la resta de la família i de les nombroses amistats que va conrear al llarg de tota la seva vida gràcies al seu caràcter afable i a la seva generositat.La vetlla tindrà lloc aquest divendres dia 3 a la tarda i demà dissabte dia 4 al matí al tanatori de Montblanc, i la cerimònia de comiat tindrà lloc demà dissabte dia 4 a les 4 de la tarda a l'església parroquial de Vimbodí.