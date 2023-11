Eviten quatre ocupacions d'habitatges de Roda de Berà en tres dies

Tots els presumptes autors dels fets tenien nombrosos antecedents policials

Els agents de la Policia Local de Roda de Berà han evitat aquesta setmana, durant els últims tres dies, quatre ocupacions il·legals d'habitatges en diferents barris. Ha estat gràcies a la col·laboració ciutadana, sempre indispensable, a la ràpida actuació dels agents, i a la intel·ligència artificial, la tecnologia amb la qual compten les càmeres de vigilància i els lectors de matrícula al servei de la policia rodenca, que els permet avançar-se i identificar els presumptes delinqüents.El primer intent d'ocupació va ser el passat dimarts, al voltant de la una de la tarda. Dos joves, veïns del municipi del Vendrell i amb nombrosos antecedents policials, van intentar accedir a un habitatge de l'Eixample residencial. Va ser un veí qui, detectant la presència de dues persones no conegudes al barri, va trucar la Policia Local. Els agents es van personar ràpidament i gràcies a les dades facilitades, van poder identificar els dos presumptes delinqüents.El segon intent va arribar el passat dimecres 1, a les sis de la tarda. Els mateixos joves van intentar accedir a un habitatge diferent, en aquest cas al barri de Merymar. La central receptora d'alarmes va trucar a base informant que tenien un avís amb persones a l'interior de l'habitatge, i dues dotacions policials es van comissionar al lloc dels fets. Gràcies a la ràpida actuació policial es va poder evitar també aquesta ocupació.Ahir dijous, a les vuit del vespre, els agents van rebre avís del salt d'una alarma en un habitatge del barri de Berà. Dues patrulles de la Policia es van personar ràpidament, però davant l'arribada dels agents els presumptes ocupes van fugir. Aquests, tres joves amb nombrosos antecedents policials, fins a 25 delictes un d'ells, 12 i 2, els altres dos, van poder ser localitzats i identificats pels agents gràcies a les càmeres de vigilància.Hores més tard, durant la passada matinada, es va tornar a rebre avís del cos de Mossos d'Esquadra del salt de la mateixa alarma. Es van comissionar dues patrulles i els agents van comprovar que el cadenat de seguretat, instal·lat ahir a la tarda, havia estat trencat, però els presumptes ocupes havien fugit i no hi havia ningú dins. Novament, gràcies a la ràpida intervenció policial, es va poder evitar aquesta ocupació.En tots els casos, la Policia Local ha notificat les diferents propietats perquè compareguin davant del cos policial per a formular la corresponent denúncia, i perquè prenguin les mesures necessàries per evitar possibles futures ocupacions.