La Diputació de Tarragona impulsa més de 300 accions en l'àmbit de l'acció climàtica i la transició energètica

Les subvencions, de 7,5 M€, promouen iniciatives relacionades amb les energies renovables, la prevenció d'incendis o la gestió dels residus

Actualitzada 03/11/2023 a les 13:28

El món local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès avança en el camp de l'acció climàtica i la transició energètica. Més de300 projectes que contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic en el territori i les persones han rebut enguany l'ajuda de la Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per la(dotades amb 6M€) i les subvencions per a la(amb una dotació total d'1,5 M€)La Junta de Govern de la institució ha aprovat recentment la concessió d'aquests ajuts, que l'any passat ja van doblar la seva dotació per donar resposta a la situació d'emergència climàtica des del món local i que enguany es tornen a incrementar fins a. Enguany se'n beneficiaran un total de 158 ajuntaments de la demarcació.Entre les accions que es duran a terme arreu de la demarcació hi trobem, per exemple, projectes per a lacom l'adquisició i distribució de bolquers reutilitzables a les llars d'infants municipals, que tenen previst realitzar municipis com Albinyana o els Pallaresos; accions decom la neteja de camins municipals a Pratdip o Vilanova d'Escornalbou o la preparació del bosc per a la silvopasturaen municipis comQuerol o Colldejou. Projectes deper millorar l'eficiència energètica en edificis municipals, comel que es preveu realitzar al'Escola Pública de Tivenys, amb la instal·lació d'aparells per a la refrigeració, o a Pinell de Brai, amb l'aïllament del sostre del casal municipal; o la instal·laciócom la col·locació d'una planta fotovoltaica d'autoconsumal dipòsit de Barberà de la Conca.En concret, les subvencions s'han distribuït en 2 àmbits i un total deinclouen, d'una banda, la línia dels(que promou la instal·lació d'energies renovables en equipaments municipals, la millora de l'enllumenat, la millora de la climatització o la substitució de la flota de vehicles per vehicles elèctrics endollables) i, de l'altra, la línia de(que subvenciona instal·lacions de producció d'energia tèrmica alimentades amb biomassa com ara les calderes, les estufes o les microxarxes de calor).es distribueixen en la línia d'(que promou la millora de basses o punts de reserva d'aigua, l'arranjament i neteja de franges laterals de camins i pistes forestals de titularitat municipal, o la millora i manteniment d'infraestructures i instal·lacions per al foment de la silvopastura) i la línia de(que fomenta iniciatives per a la reducció, prevenció i reutilització de residus municipals, la recollida selectiva de paper/cartró, vidre, envasos i fracció orgànica, la recollida de residus en espais naturals o les iniciatives de comunicació i educació ambiental).Aquestes línies de subvencions responen al compromís de la Diputació de Tarragona amb la sostenibilitat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030 com a marc de referència dels programes i accions impulsats des del món local. La Diputació de Tarragona és l'entitat coordinadora del Pacte d'Alcaldies per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) a la demarcació, que impulsa des del món local la reducció d'emissions de COsegons els compromisos establerts a nivell europeu. A més d'afavorir-ne l'adhesió dels municipis, la Diputació els hi dona suport en l'elaboració, el seguiment i l'execució dels plans d'acció, alhora que destina ajuts econòmics que impulsen la seva execució.