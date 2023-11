La borrasca agreuja l'estat del passeig marítim de Botigues de Mar d'Altafulla

El fort onatge que picava contra l'escullera va fer que l'esllavissada que es va produir fa una setmana hagi afectat vint metres més

A Altafulla, ahir plovia sobre mullat. Les tasques d'urgència que van començar dimarts passat per reforçar l'escullera i estabilitzar el tram del passeig de les Botigues de Mar –afectat per la mala mar dels darrers dies– no van evitar que el fort onatge agreugés la situació del frontal marítim del municipi. L'esllavissada que es va produir fa una setmana al ferm i el mur del passeig es va ampliar ahir una vintena de metres més a causa de la força del mar.Mentre les onades continuaven colpejant el passeig, on s'han esfondrat alguns dels balcons, els operaris continuaven ahir els treballs que consisteixen a reforçar i recol·locar pedra a les zones que fa uns dies es van reomplir i que, a causa de la intensitat del mar, ahir ja havien baixat o s'havien desplaçat. També es col·locava pedra en els trams que s'han enfonsat lleugerament. Segons informava ahir el govern local, l'objectiu dels treballs, que compten amb el vistiplau de Costes de l'Estat, és evitar que el fort onatge buidi el passeig per sota i es produeixin noves esllavissades.Els treballs van obligar ahir a tallar l'accés a una part del passeig de Botigues de Mar, a partir de Camí del Prat. Segons el consistori, els equips tècnics de l'Ajuntament d'Altafulla segueixen amatents de l'evolució del temporal. Un cop l'onatge baixi i es pugui accedir a la platja, Costes de l'Estat té previst portar a terme uns treballs de reforç de l'escullera de més envergadura. Aquesta actuació havia de començar fa unes setmanes, però el mal estat de la mar ho ha impedit.La borrasca Ciaran va provocar més d'una seixantena d'avisos des d'arreu de Catalunya als Bombers. La majoria d'emergències es van registrar a la regió de Girona. A la de Tarragona, només se'n van comptabilitzar cinc. L'estat de la mar va fer que a municipis com Salou, la maregassa fes penetrar el mar fins al passeig de Llevant, on es va inundar un tram. La borrasca Ciaran va provocar incidències de diversa gravetat al seu pas per tot el país. El mal temps va mantenir l'alerta a tot el país, on es van registrar, en algunes zones, onades de fins a set metres.