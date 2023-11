L'avinguda de Carles Buigas de Salou tanca al trànsit per les obres de conversió de zona de vianants

Es traslladen les parades d'autobús i les parades de taxi

Actualitzada 02/11/2023 a les 20:10

El 6 de novembre començaran les obres de conversió en zona de vianants de l'avinguda Carles Buigas. Les obres, finançades pels fons europeus Next Generation acabaran a finals de 2024. Durant aquest període, es produirà el tall de trànsit al carrer en el tram que va des del carrer de Murillo fins al carrer de Torremolinos.Pel que fa a les afectacions de trànsit del transport públic en direcció a Tarragona, està previst que el trasllat de la parada de bus de l'avinguda Carles Buigas cantonada amb carrer d'Amposta a la cantonada amb el carrer de Falset. La parada de la Masia Catalana serà traslladada al carrer de Falset, cantonada amb el carrer del Vendrell.Els canvis de les parades de bus que circulen en direcció a Salou i Cambrils també seran traslladades. La que fa cantonada amb el carrer de Priorat es traslladarà al carrer del Vendrell, cantonada amb el carrer de Roger de Llúria. La parada de bus a l'avinguda Carles Buigas número 43 es trasllada al carrer d'Amposta número 16. D'altra banda, la parada de taxi serà reubicada al carrer de Montblanc.El trànsit serà redirigit i el sentit serà únic pel carrer del Vendrell en una direcció i pel carrer d'Amposta en l'altre. Malgrat això, es poden esperar talls intermitents i, si escau, es desviarà la circulació pels carrers adjacents per garantir la mobilitat. El carrer de Falset i el carrer de Pompeu Fabra es transformaran en les artèries principals per absorbir el trànsit que anteriorment circulava per l'avinguda Carles Buigas.Amb la finalitat d'optimitzar l'estacionament en aquesta àrea, l'Ajuntament de Salou preveu una ampliació del pàrquing dissuasiu situat al Carrer Pompeu Fabra de forma permanent. Aquestes obres de remodelació ja estan en curs. Un detall a tenir en compte és que, a diferència d'altres projectes, les obres de conversió en zona de vianants de l'avinguda Carles Buigas no s'aturaran durant la temporada estival. L'Ajuntament de Salou recomana als ciutadans i visitants estar atents a les senyalitzacions temporals i planificar amb antelació els seus desplaçaments.