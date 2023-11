L'atur creix en un 1,79% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant octubre i se situa als 40.111 desocupats

Malgrat l'increment d'aturats, la xifra és un 2,84% més baixa en comparació al mateix període de l'any passat

La taxa d'atur ha crescut en un 1,79% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant aquest octubre, el que es tradueix en 705 persones aturades més fins a registrar un total de 40.111 desocupats a la demarcació.Es tracta d'un augment menor en comparació al mateix període de l'any passat, quan hi havia 1.172 persones més sense feina, un descens del 2,84%. En la mateixa línia, durant octubre s'han donat de baixa 1.825 treballadors a la seguretat social respecte el mes de setembre.El sector que encapçala el major nombre d'aturats a la demarcació són els serveis -amb 588 treballadors menys-, seguits de la indústria -amb 26 empleats menys-. Per contra, el sector de la construcció ha registrat quinze empleats nous durant l'últim mes.Pel que fa a les dades de persones aturades, al tancament d'aquest octubre, el Servei Públic d'Ocupació Estatal -SEPE, en les seves sigles en castellà- tenia registrades a l'atur al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre 23.629 dones davant de 16.482 homes. Per edats, el col·lectiu de menors de 25 anys arriba a les 2.974 desocupades, amb menor diferència entre dones -1.429- i homes -1.545.

En el capítol d'afiliacions a la Seguretat Social, les dades estatals apunten un descens de -1.825 durant octubre, situant el total a la demarcació de Tarragona en 341.309. Es tracta d'una caiguda del -1,82% respecte l'anterior mes de setembre. De les noves contractacions, 160 han estat indefinides, amb un creixement del 1,72%. En total, aquesta modalitat suposa en aquests moments 9.438 contractes respecte el total, enfront dels 11.120 temporals, que també s'han incrementat en 856 -un 8,34%-.