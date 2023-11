Els Bombers reben 7 avisos a Tarragona derivats del temporal de vent

A tot Catalunya, el telèfon d'emergències 112 registra 642 trucades per 483 incidents

Actualitzada 03/11/2023 a les 09:27

Entre les deu de la nit de dijous i les set del matí d'aquest divendres, els Bombers han rebut 87 avisos derivats del temporal de vent que afecta Catalunya i que es mantindrà fins diumenge. D'aquests 7 s'han fet des de la regió d'emergències de Tarragona i una des de les Terres de l'Ebre. A la resta de Catalunya, 42 s'han fet des de la regió d'emergències metropolitana nord de Barcelona, 26 des de la sud de la capital catalana, 8 des de la central barcelonina i 3 des de la de Girona. La majoria corresponen a arbres o d'altres elements caiguts.

Dels 7 avisos a Tarragona, 3 han estat a la ciutat de Reus, sense que hi hagués afectació personal.

Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del pla Ventcat pel temporal de vent que s'allargarà fins diumenge. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu ratxes de 40 quilòmetres per hora a tot el territori i sobretot a les comarques de Barcelona, Tarragona, Lleida i a la Catalunya Central. En alguns punts poden assolir-se els 70 quilòmetres per hora i puntualment els 130 quilòmetres per hora.

Durant la matinada d'aquest divendres i fins dos quarts de set del matí, el punt on el vent ha bufat amb més força ha estat a la muntanya de Puig Sesolles, al Vallès Oriental, on han tingut lloc ratxes de 138,2 quilòmetres per hora.