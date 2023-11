El Camí de Costa de Salou s'engalana amb un mural que retrata el viatge de Jaume I a Mallorca

Pilarín Bayés ha estat l'encarregada de recrear el context històric del port natural de Salou, el més important del sud de Catalunya

Actualitzada 03/11/2023 a les 16:32

Salou presenta un mural, al Camí de Costa, que il·lustra la sortida del rei Jaume, el conqueridor, cap a Mallorca. La reconeguda artista Pilarín Bayés ha estat l'encarregada de recrear el context històric del port natural de Salou, el més important del sud de Catalunya. Aquest port medieval va ser el més rellevant de la reconquesta i punt de sortida de la majoria dels vaixells, en aquella època. Així és que, el 5 de setembre de l'estol català comandat pel monarca va sortir del port natural de Salou amb l'objectiu de conquerir Mallorca.La il·lustració té uns 12 metres de llarg, aproximadament, i uns 2,5 metres d'alçada. Està feta amb un material sintètic i té com a suport unes taules de resina, un material molt resistent i apte per ser exposat a l'aire lliure. El mural es troba emmarcat dins de l'àrea del començament del Camí de Costa, molt a prop del conjunt escultòric del Rei Jaume I, format per la figura del monarca i d'uns infants jugant, de l'artista Natàlia Ferré, inaugurat el setembre de 2022.La ninotaire i il·lustradora Pilarín Bayés inclou en el mural unes frases pròpies del monarca, extretes del Llibre dels Fets, que expliquen com en el moment de la partida més de 155 naus amb veles blanques van omplir l'horitzó, dins de la mar. Tanmateix, es tracta d'una interpretació pròpia i lliure de l'autora, amb el seu estil de dibuix que tant la caracteritza i l'ha fet popularitat arreu del món.Pere Granados ha posat en valor «la difusió del patrimoni històric i cultural de Salou d'una manera atractiva, amena i interactiva per a tots els públics, a través de relats que utilitzen tècniques artístiques com l'escultura, la pintura i el dibuix, en aquest cas». També ha destacat el fet que «Salou té una història mil·lenària molt rica que volem transmetre a les nostres generacions presents i futures, perquè a través del seu coneixement podem comprendre millor i estimar els nostres orígens».