El ballet Don Quijote s'emetrà en directe desde Londres a quatre localitats del Camp de Tarragna

Sales de cinema de Tarragona, Valls, Vilallonga del Camp i Amposta acolliran la producció del Royal Ballet el 7 de novembre, via satèl·lit

Actualitzada 03/11/2023 a les 12:39

Dimarts que ve, 7 de novembre a les 20:15 hores, torna el ballet Don Quijote (Don Quixote) al teatre i a la gran pantalla, en directe des de la Royal Opera House de Londres.Interpretada pel Royal Ballet, l'emissió, via satèl·lit des del Covent Garden londinenc, arribarà a quatre localitats de la província de Tarragona: Cinemes Valls, Ocine Les Gavarres a Tarragona, Centre Recreatiu de Vilallonga del Camp i Amposta Cinemes. També es projectarà més de 100 sales de cinema de 88 localitats d'Espanya, i més de 2.000 del món.Els ballarins principals Mayara Magri, com Kitri, i Matthew Ball com Basilio, interpretaran algunes de les coreografies més valentes del Royal Ballet. Don Quijote és una demostració perfecta de l'increïble talent de la Companyia. Ple d'enginy i empenta, aquest exuberant ballet, de gairebé tres hores de durada (amb dos intermedis), oferirà alguns dels moments més alegres de la temporada.La calor i el romanç de la novel·la clàssica de Cervantes prenen vida en aquesta exuberant producció del ballarí Carlos Acosta, basades en la coreografia de Marius Petipa, i creada fa una dècada per al Royal Ballet.Amb la seva barreja de comèdia i enginy, i una coreografia plena d'audàcia, transporta l'Espanya del segle XVII amb els dissenys extraordinaris de Tim Hatley i l'atmosfèrica il·luminació de Hugh Vanstone. Tot això ambientat amb els arranjaments i l'orquestració de Martin Yates de la deliciosament animada partitura de Ludwig Minkus, que dóna dinamisme a aquest ballet enèrgic del segle XIX. L'emissió es distribueix a Espanya mitjançant Versió Digital.