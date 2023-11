El Ball de Capgrossos petits del Morell celebra el 10è aniversari

L'acte de commemoració tindrà lloc aquest dissabte 4 de novembre

Actualitzada 03/11/2023 a les 18:02

Enguany, durant la Festa Major de Sant Martí, els morellencs estaran de celebració perquè farà deu anys que va sortir per primer cop el grup de Capgrossos Petits de l'Embruix, acompanyat de l'agrupació dels Martinets de l'Escola Municipal de Música. Una efemèride que se celebrarà demà, 4 de novembre, a partir de les 10.30 hores amb una cercavila amb colles convidades que sortirà de l'avinguda de la Granja. A més, en acabar, hi haurà un concurs lliure de capgrossos a la plaça de la Font, un acte que s'inclou en la programació de la Festa Major de Sant Martí.«Des de l'Embruix feia temps que es volien recuperar els capgrossos més petits de l'entitat. El Sol i el Pallasso solien sortir a les cercaviles, portats pels fills i filles de membres de l'Embruix, i els dostambé estaven pel local, però feia molts anys que no sortien», explicava la cap de la secció dels capgrossos petits de l'Embruix, Míriam Ayza.I aquí va entrar en joc també l'Escola Municipal de Música el Morell, «on feia temps que ens plantejàvem tirar endavant un grup amb instruments tradicionals, gralla i timbal», exposava la cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música el Morell, Natàlia Porté. L'estrena del Ball de Capgrossos Petits va ser el 6 de novembre del 2013, divendres 8 van sortir per primer cop a ballar els 12 infants, dins de la cercavila de l'Embruix i diumenge al seguici cerimonial. Una rutina festiva que s'ha repetit en totes les festes majors fins el dia d'avui.