Creixell inaugura un espai en memòria dels infants no nascuts o morts al néixer

El cementiri municipal acull «L'arbre dels records», perquè les famílies puguin anar-hi per recordar-los i per donar visibilitat a la mort gestacional i perinatal

Actualitzada 03/11/2023 a les 09:10

L'Ajuntament de Creixell va inaugurar aquest dijous «L'arbre dels records» al cementiri municipal. El nou espai s'ha creat per visibilitzar el dol perinatal i perquè les famílies que han patit la mort de fills i filles abans de néixer o poc després, tinguin un lloc de record i reflexió.El racó va estar beneït pel mossèn Josep Masdéu, de l'església de Sant Jaume, i va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Creixell, Montse Muñoz, la regidora de Benestar Social i Atenció a les Persones, Chelo Picón, el regidor de Serveis, Jaime Serret, i la regidora de Festes, Pili Romero, entre altres persones. Al nou espai de dol s'hi ha col·locat una placa on es pot llegir la inscripció «L'arbre dels records, en memòria dels nens que mai oblidarem. L'amor comença abans de néixer i perdura tota la vida».D'aquesta manera, el govern municipal dona compliment a una proposta presentada en el passat mandat per la regidora del govern actual i de l'anterior, la republicana Chelo Picón, i que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.«L'arbre dels records» ha de servir com a memorial per reconèixer aquests infants no nascuts, perquè les famílies puguin anar-hi per recordar-los i per donar visibilitat a la mort gestacional -que es dona en qualsevol moment de la gestació- i perinatal -a partir de la setmana 22 i fins als primers dies de vida-. Les famílies que malauradament hagin hagut de passar per una experiència tan traumàtica com la de perdre el seu nadó sense poder registrar-lo ni enterrar-lo, disposaran d'aquest espai de dol quasi invisible per la societat.