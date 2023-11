Noves actuacions d'urgència al passeig marítim d'Altafulla davant dels efectes de la nova borrasca

Les fortes onades han produït més esllavissades al ferm i el mur i s'està reomplint amb pedres per evitar més danys

Actualitzada 02/11/2023 a les 14:35

L'Ajuntament d'Altafulla segueix portant a terme aquest dijous, 2 de novembre, actuacions d'urgència al passeig marítim de Botigues de Mar per intentar minimitzar les afectacions en el passeig provocades pel fort onatge produït per la Borrasca Ciaran. Aquestes onades, que des de bon matí piquen a l'escullera, han produït que l'esllavissada que es va produir fa una setmana al ferm i el mur del passeig s'hagi ampliat una vintena de metres més.Els treballs, que compten amb el vistiplau de Costes de l'Estat, consisteixen en reforçar i recol·locar pedra a les zones on fa dos dies es van reomplir i que, a causa de la intensitat del mar, han baixat o s'han desplaçat. També es col·loca pedra en els trams que s'han enfonsat lleugerament. L'objectiu és evitar que el fort onatge buidi el passeig per sota i es produeixin noves esllavissades.Aquests treballs han obligat a tallar l'accés a una part del passeig de Botigues de Mar, a partir de Camí del Prat. Els equips tècnics de l'Ajuntament d'Altafulla segueixen amatents l'evolució del temporal, que pot portar provocar onades de fins a quatre metres d'alçada. Un cop l'onatge baixi i es pugui accedir a la platja, Costes de l'Estat té previst portar a terme uns treballs de reforç de l'escullera de més envergadura. Aquesta actuació estava previst iniciar-la fa unes setmanes, però el mal estat de la mar ho ha impedit fins ara.